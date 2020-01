Meghan Trainor confirma colaboración con Pussycat Dolls

Se ha hecho esperar más de lo que nos gustaría pero el tercer álbum de estudio de Meghan Trainor por fin tiene fecha de lanzamiento. Y no sólo eso sino que además llega con una colaboración sorpresa, Genetics, junto a Pussycat Dolls.

Es una de las 15 canciones que forman parte de su álbum Treat myself. Después de más de dos años de retraso con respecto a la fecha inicial prevista para su estreno, la solista ya tiene todo preparado para que el próximo 31 de enero de 2020 se ponga a la venta su nuevo y esperado proyecto musical.

Desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de escuchar, hasta el momento, esa espectacular colaboración entre la solista y el grupo liderado por Nicole Scherzinger pero no tenemos ninguna duda de que el dueto va a dar un importante empujón a las ventas del disco. Hubo una versión de Meghan Trainor en solitario de este hit al que ahora ha incorporado a la girlband. Habrá que esperar para escuchar el espectacular resultado.

Las Pussycat Dolls querían volver a lo grande y lo primero que hicieron fue deleitarnos con una espectacular actuación en la gran final de X Factor: Celebrity. Allí cantaron los principales hits de su discografía, pero también sorprendieron con un pequeño adelanto del que será nuevo single: React. Esta nueva colaboración nos hace tener más esperanzas de que su regreso pueda alargarse algo más que para este 2020.

La ambición de Meghan Trainor por fin parece haber quedado satisfecha y por fin veremos su proyecto en las tiendas. Hace unos meses estrenó Wave junto a Mike Sabath en el que se daba un baño de masas y Workin' on it junto a Lennon Stella y Sasha Sloan y Evil twin. Junto a la de Pussycat Dolls y a After you con AJ Mitchell son las cuatro colaboraciones del álbum.

De Treat myself hemos podido ya escuchar Blink, Wave, Evil Twin, Workin' on it y No excuses. Atrás hemos dejado canciones como All the ways, inicialmente previstas para este elepé y que se replantearon dentro de su anterior EP, The Love Train.

Al desvelar el listado definitivo de canciones, Meghan Trainor ha dejado la número 2 sin desvelar utilizando un emoji de un apretón de manos. ¿Será Treat myself la canción que falta o habrá alguna otra novedad o sorpresa?