¿Todas las princesas en una misma película? Disney podría tener un nuevo 'live action' entre manos

La tendencia de los live action está en pleno auge. Después de haber visto la exitosa El Rey León, Aladdín o incluso Dumbo, estamos expectantes ante el próximo estreno de Mulán. Llegados a este punto, no cabe duda que Disney no tiene previsto frenar su estrategia de apelar a la nostalgia para llenar sus salas. Algo que, de momento, le ha funcionado bastante bien. Fieles a sus orígenes, hasta ahora ninguna de las películas transformadas en carne y hueso eran historias nuevas, si no que, simplemente se trataba del reflejo de la versión de animación con ciertos cambios puntuales. Sin embargo, esto podría cambiar con la teoría que, de ser cierta, podría convertirse en el live action definitivo de la compañía: juntar a todas las princesas Disney en una misma película.

Un rumor que ha cogido fuerza gracias al portal de cine especializado We Got This Covered, famoso por acostumbrar a predecir noticias cinematográficas, el cual asegura que la información viene de una fuente de confianza que ya les ha facilitado ciertas exclusivas. Sin embargo, el live action no es la única posibilidad que se baraja, ya que también hay algunos que apuestan por la reunión de Blancanieves, Cenicienta, Jasmine, Ariel y compañía para la plataforma Disney +. Por el momento, Disney no ha confirmado ni desmentido nada, pero los mayores fans ya están totalmente ilusionados con únicamente pensar en la posibilidad de que la película oficial de las princesas fuera una realidad. Tanto que, algunos ya imaginan como quedarían algunos personajes sobre actrices de carne y hueso, como el caso de Emilia Clarke caracterizada de Elsa.

Emilia Clarke caracterizada como Elsa de 'Frozen'. / Twitter @carlosgzz03 / Twitter

De lo que no cabe duda es que, de llegar a producirse, estaríamos ante un éxito seguro. Una idea que, únicamente tiene como predecesora la escena de la película Ralph Rompe Internet, en la que todas las princesas comparten una conversación de lo más peculiar con Vanellope, protagonista del filme, y que muchos consideran el mejor momento de la cinta.

Lo que no conocemos por el momento es si contaríamos con Elle Fanning como Aurora, Emma Watson como Bella o Naomi Scott como Jasmine o si se realizaría una nueva selección. Por el momento, solo queda esperar a ver si la compañía da un paso adelante y hace que los sueños de millones de fans, tal y como proclaman sus princesas, se hagan realidad.