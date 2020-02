El holograma de Whitney Houston, preparado para arrancar su gira

La de Whitney Houston era sin duda una de las voces más icónicas de la música internacional. Toda una diva tanto de la canción como del cine y que, como otras muchas estrellas, desgraciadamente dejó el mundo demasiado pronto. Sin embargo y ante la incredulidad de muchos, muy pronto será posible volver a disfrutar de "ella" en concierto.

Cuando se cumplen ocho años de su fallecimiento y después de casi cinco desde que se barajó por primera vez la idea, es ahora cuando un trabajado holograma de Whitney Houston se embarcará en su última gira repasando los grandes éxitos que le llevaron a lo más alto como I Will Always Love You de El Guardaespaldas o I Wanna Dance with Somebody.

Bajo el nombre An Evening With Whitney y rodeado de un elenco de bailarines y músicos, el holograma recorrerá Europa y Estados Unidos desde el próximo 25 de febrero, fecha en la que arranca el tour con su primer show en Reino Unido, donde también habrá conciertos los días 28 de febrero y 6 de marzo en distintas localizaciones para viajar a Estocolmo el 1 de abril. Una performance en el que la tecnología promete una Whitney Houston con varios cambios de ropa e, incluso, que pareciera que se mojase bajo la lluvia.

Todo ello para una gira íntima que, según afirmó Pat Houston a la revista Rolling Stone, era un deseo que la cantante tenía antes de su fallecimiento, por lo que se estaría cumpliendo ahora uno de sus últimos deseos: "Hablamos con ella sobre hacer Whitney Unplugged o algún tipo de Tarde con Whitney, y esa fue su idea. Es un sueño hecho realidad, así que esa será la producción."

Por supuesto, hay opiniones para todos los gustos, claramente divididas entre los fans emocionados ante la oportunidad de poder disfrutar de nuevo de un espectáculo con Whitney Houston como protagonista y, aquellos, que lo ven un tanto desconcertante. Comentarios repetidos con los de otras ocasiones en los que se ha implementado este tipo de tecnologías para "resucitar" a artistas, como ocurrió con Michael Jackson en los premios Billboard en 2014. En lo que todos los pensamientos coinciden es en que, sea como sea, la magia de la música de Whitney Houston no se va a ir nunca de nuestro mundo.