Los tuiteros recuerdan los 57 años de Nacho Cano de una manera muy peculiar

Nacho Cano nació en Madrid un 26 de febrero de 1963. Compositor, arreglista y productor, está considerado uno de los mejores compositores y productores del pop español. El músico cumple hoy 57 años y algunos usuarios de redes han querido recordarlo de una manera muy peculiar.

Desde primera hora de la mañana el nombre del artista se ha convertido en tendencia en España en esta red social. Han sido muchos los usuarios que le han felicitado aunque algunos han ido un paso más allá. Ya es costumbre en Twitter utilizar una fotografía de una persona con cierto parecido para estas efemérides.

Y esto es justo lo que ha pasado esta mañana con Nacho Cano. Desde Poli Díaz a Mercedes Milá, pasando por Rod Stewart o Pepe Viyuela. El sentido del humor que nunca nos falte...

Nacho Cano creó un estilo nuevo en el pop de los 80, se introdujo con criterio en las nuevas tecnologías, planteó textos inquietos, arriesgó con su primer disco instrumental en su etapa en solitario... Por último, las cifras que avalan una carrera y en las que no es necesario extenderse demasiado. Millones de discos de Mecano vendidos en todo el mundo, cientos de miles de su primer disco en solitario... son realidades conocidas por todos.

Desde sus inicios con Mecano mostró una inclinación por lo innovador. Suyos son temas como Hoy no me puedo levantar o La fuerza del destino. Ha compuesto canciones que ya están inscritas con letras de oro en la historia de la música española como 'Perdido en mi habitación', 'Maquillaje', 'Barco a Venus', 'El 7 de Septiembre', 'Dalai Lama'...

Tras la separación del trío inició una exitosa carrera en solitario donde dio definitiva rienda suelta a su poder creativo. En 1994 debuta en solitario con 'Un mundo separado por el mismo Dios'. Con 'El lado femenino' (1996), interpretado en su mayor parte por voces femeninas, entre las que se encontraba Mercedes Ferrer, vendió más de 300.000 copias y dió el do de pecho en el escenario donde sorprendió con un espectáculo grandioso de luz y sonido, una potente banda, espléndidas cantantes y excepcionales bailarinas con imágenes proyectadas en una gran pantalla central.

'Amor Humor' (1999) supuso la entrada en el nuevo milenio, pisando fuerte con un disco en su línea musical más genuina. Más maduro pero sin perder la frescura y talento que caracteriza su obra en solitario.

En Octubre de 2001 lanza su cuarto álbum en solitario. En 'Nacho Cano', recupera la personalidad creativa más pop. Precisamente por eso no es casual ni la elección del título genérico del álbum (simplemente el nombre del autor, algo que es más usual en el primer trabajo de un artista que en el de alguien con una trayectoria tan consagrada y contrastada como Nacho Cano), ni la opción por un sello discográfico independiente (No Controles) que ha encontrado en este álbum su ópera prima para empezar a desarrollarse.

'Nacho Cano' se aparta radicalmente de las líneas creativas sobre las que, de una u otra forma, giraron sus tres álbumes anteriores ('Un mundo separado por un mismo Dios', 'El lado femenino' y 'Amor Humor').

'Nacho Cano', el disco, se compone de diez canciones, dos de ellas instrumentales, que su autor ha arreglado, producido y grabado en estudios de Madrid Londres y Nueva York, con la aportación de voces como las de Mercedes Ferrer, Esmeralda Cayuelas, Natalia Zisa y Leni Pérez.

En 1999 fue la última vez que habíamos podido ver a Nacho Cano subido a un escenario dando uno de sus conciertos. 20 años después volvió a subirse a uno para recuperar las viejas canciones de Mecano. Y lo hizo en el Sonorama Ribera, en Aranda de Duero.

"No tenía intención de tocar ni aquí ni en ningún sitio, entre otras cosas, porque revisitar Mecano es difícil. Ya lo hice con el musical de Hoy no me puedo levantar que salió bastante bien. Es algo que no se debe hacer si no se va a hacer muy bien", comentaba el protagonista en una rueda de prensa el día anterior.

En esas dos décadas alejado de los escenarios, Nacho Cano compuso la canción oficial de la candidatura a los JJ OO de Madrid 2012, la música para una boda de los reyes Felipe y Letizia y la adaptación del musical Hoy no me puedo Levantar antes citado entre otros proyectos.