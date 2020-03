Halsey: "El 2020 marcará el final de mis giras por una larga temporada"

El de Halsey es uno de los nombres que con más frecuencia hemos escuchado en el mundo de la música durante el pasado 2019. Año en el que deslumbró al mundo entero de la mano del K-Pop junto con la boyband BTS y su conocidísimo Boy with Luv, así como en el escenario de los American Music Awards junto a Camila Cabello y Taylor Swift o una increíble actuación en los Premios Emmy, entre otros muchos hitos reseñables que ha añadido a su trayectoria.

Lejos de quedarse ahí, Halsey arrancó el año sorprendiendo a todos con su último álbum Manic, disco que vino acompañado de una gran gira mundial en la que, por supuesto no se olvidó de nuestro país. Es más, no solo no se olvidó de sus fans, sino que, tuvo con ellos un detalle digno de aplaudir en una gira que daba el pistoletazo de salida en nuestras fronteras a principios de febrero.

Sin embargo, aún le quedan muchas paradas de Manic World Tour hasta el 12 de marzo que pondrá fin a la gira europea antes de partir a América y, evidentemente, estos últimos meses están siendo frenéticos para la cantante. Por eso, a pesar de que se ha tomado un respiro en el último destino de moda entre las celebs, ha dejado entrever que dentro de no mucho necesitará una pausa laboral y que no será tan breve como todos sus fans deseen.

"Creo que 2020 marcará el final de mi gira durante un tiempo. Gracias por hacer que los recuerdos sean tan especiales. Estoy apreciando todas las noches." Así es como, sin dar muchos más detalles, Halsey ha levantado todas las sospechas posibles a través de su Instagram en una publicación que suma más de 750 mil reacciones, incluyendo comentarios de ánimo y de tristeza por parte de sus incondicionales.

Argumentos más que comprensibles, puesto que Manic World Tour no terminará hasta el día 1 de agosto después de haber recorrido una veintena de países alrededor de todo el globo. Trabajo tras el cual, tiene las vacaciones más que ganadas y, mucho más si una pausa trae consigo un nuevo período de inspiración musical que, esperamos que así sea.