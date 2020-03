Katy Perry habla sobre su quinto disco donde tratará “la salud mental”

En mayo de 2019, Katy Perry cerró totalmente la etapa Witness y comenzó una nueva de la mano de Never Really Over. La californiana, que había experimentado con el sonido dance en su anterior disco, volvía al pop que la lanzó a la fama con este nuevo single. Le siguieron Small Talk y Harleys in Hawaii, dos canciones que, aunque funcionaban, no tuvieron una gran recepción por parte del público.

Ahora Katy se encuentra inmersa en los rodajes de American Idol, el talen estadounidense donde ejerce de jueza, y en los preparativos de su boda con Orlando Bloom. Aun así, tal y como ha dejado caer al medio australiano The Daily Telegraph, tiene tiempo para preparar nuevo disco ¡y está en ello!

Cuando le preguntan sobre si está trabajando en un nuevo álbum, Katy contesta con las siguientes palabras: “Los temas de cada álbum hablan de una época de mi vida en concreto. El último representaba la parte más insegura de mi vida, que fue una montaña rusa de emociones. Con el siguiente disco el enfoque está puesto en la salud mental, en la verdadera felicidad y en el camino que hay para llegar ahí”.

Aunque Katy confesó hace un tiempo que tras Witness iba a dedicarse un tiempo a sacar solo singles sueltos, parece que no va a ser así y la artista ya está manos a la obra para conseguir nuevos sonidos.

Parece que la californiana tiene claro hacia dónde quiere ir con sus siguientes canciones. De hecho, los temas que ha lanzado hasta ahora ya hablan sobre los temas que menciona en la entrevista.