David Otero ft Georgina y Funambulista - Aire [2020]

David Otero nos explicó hace unas semanas todo lo que se esconde tras su nuevo proyecto: Otero y yo. Una celebración de 20 años de carrera que comparte con buenos amigos y que nos está llenando de nostalgia y vista en el futuro.

Muchas de esas canciones las pudimos escuchar en el LOS40 Básico Opel Corsa que nos demostró que el que fuera guitarrista de El canto del loco, es capaz de seguir creando magia. Esto proyecto está lleno de ella.

Poco a poco nos ha ido descubriendo temas y colaboraciones. Primero fue Taburete, luego llegó Bely Basarte y ahora le toca el turno a Funambulista y Georgina que se han unido al madrileño para grabar una nueva versión de Aire.

“Es una canción que surge de un encuentro y nace a la vez que una amistad. Todos hemos vivido ese momento en el que un amigo te dice; “tienes que conocer a esta persona”! Bueno, en este caso fue Tato Latorre el que insistió en que Diego Cantero y yo chocásemos nuestros universos para crear algo juntos. Flechazo de compositor a compositor y el pistoletazo de salida a una bonita amistad en la que no hemos parado de hacer cosas juntos desde ese día”, ha explicado el cantante en sus redes sociales.

“El día que nos conocimos y que escribimos este Aire nos pusimos a jugar como dos niños que juegan sin tablero ni reglas, rompiendo las ideas del amor establecido y jugamos a imaginar cómo se amarían los Dioses. El mar y el cielo encarnados en amantes que juegan a quererse por encima de nuestra comprensión. Y nosotros como hormigas que ven un zapato acercándose hacia ellas, tratamos de intuir que tras tanta grandeza, tal vez se encuentren unos seres con los que compartimos este universo y que nuestra pequeñez nos impide observar”, explica sobre el origen de este tema.

Ahora tienen nueva versión de esta canción que les unió y a la que han incorporado a Georgina: “Con su talento tan especial y su forma de atribuir color y luz a todo lo que hace, creo que se forma un triángulo maravilloso entre las tres voces y esta canción, se sitúa en otro lugar diferente... más sutil, más relajado, y más vivo”.

Él mismo nos explicaba en un track by track del primer EP, lo que pretendieron hacer con este tema: “Con Aire, lo que hemos hecho es despojarle de la energía que tenía el track original y desnudarla un poco más, a nivel instrumental, para que las voces, que eran tres, tuvieran más protagonismo y mucho más espacio. Que no las distrajera el mensaje de la música y las voces fueran la esencia de la canción. La interpretación que hicimos cuando estuvimos repartiendo la letra fue que, Georgina es el mar y nosotros el aire, ¿cómo nos combinamos en esa metáfora, en ese juego? Y lo intentamos interpretar desde ese punto de vista. Ella era como la esencia, estaba siempre latente, y en unos momentos de la canción sale sola, luce y se vuelve a mezclar con nosotros. No desvelar desde el principio que estaba ahí sola. Mitad final del tema, es cuando tiene que lucir tu esencia. Lo dividimos así, se lo pasamos a Tato y nos mandó ‘me encanta’”.