Natalia Lacunza, Ava Max, Efecto Pasillo o Mala Rodríguez, entre las novedades musicales de la semana

Este viernes 13 de marzo es un viernes raro. Llega cargado de novedades musicales muy top, pero también de la extraña sensación de tener que pasar un largo fin de semana en casa por recomendación de las autoridades sanitarias para evitar la expansión del coronavirus. ¿Lo mejor de todo? Que tienes las próximas horas para asistir a alguno de los conciertos virtuales de #YOMEQUEDOENCASA FESTIVAL o ponerte en repeat las últimas canciones de Natalia Lacunza, Ava Max, Efecto Pasillo, Rita Ora, The Killers, Mala Rodríguez o Lérica entre otros muchos.

NATALIA LACUNZA. La suya es una de las incursiones más excitantes en la música contemporánea. Después de su aclamado debut, Otras alas, y con unas ganas tremendas de comerse la industria musical, Natalia vuelve con ep2, un trabajo que vuelve a poner de manifiesto una sensibilidad única para crear canciones bellísimas. Ejemplo de ello son temas como algo duele más, a otro lado o dile y así hasta 7 canciones que son magia pop pura. En LOS40 hemos estado charlando con Natalia Lacunza sobre su nuevo trabajo y cómo han afectado las medidas contra el Covid-19 a las firmas de discos que tenía programadas.

AVA MAX. Una de las artistas revelación de Estados Unidos vuelve convertida en reina en el single Kings & Queens, una canción explosiva que nos recuerda a los éxitos dance más poderosos de los años 2000. Se trata de un tema altamente pegadizo y un himno de empoderamiento. Kings and Queens es el primer avance de su esperadísimo álbum debut que verá la luz este 2020.

MALA RODRÍGUEZ. La reina indiscutible del rap y la música urbana de nuestro país regresa con Mami, una canción en forma de nana y con una base de piano en la que reivindica a todas las madres trabajadoras y luchadoras. Sin renunciar a sus raíces andaluzas, Mala ha deja su impronta en esta dulce y desgarradora canción.

EFECTO PASILLO. Los canarios están de aniversario todo este 2020. Cumplen diez años sobre los escenarios y lo están celebrando con 10Diez Tour y con muchos amigos. En esta ocasión, los Efecto Pasillo se unen a Depistaos para revisitar Letras perfectas.



TONES AND I. Si Dance Monkey ha sido una verdadera revolución global, esta artista australiana ya se está preparando para volver a encandilar con su nuevo tema: Bad Child, que contiene muchos de los elementos de su anterior hit y una de sus mayores armas: su característica voz.

THE KILLERS. Caution es lo último de la banda de Las Vegas y si en sus últimos lanzamientos se han desprendido un poco de su esencia, puede que con Caution estemos ante esa esperada vuelta a sus orígenes. La fórmula de Brandon Flowers y los suyos parece seguir dando resultados y con este nuevo single lo demuestran.

LÉRICA. Dependiente de tí es lo nuevo del trío que forman Tony Mateo, Juan Carlos Arauzo y Rubén Noel. Todos ellos han llevado la composición y la producción (a cargo de Abraham Mateo) al siguiente nivel en este tema que aborda el desamor y esas relaciones que nos enganchan a pesar de ser un poco tóxicas. "No me lo puedo creer", cantan Lérica en este tema que seguro que les dará las alegrías que buscan.

RITA ORA. La artista británica regresa a la música con How to be lonely, una canción coescrita junto a Lewis Capaldi, uno de los jóvenes compositores ingleses que más ha despuntado en los últimos meses con Someone You Loved, entre otros éxitos.

ELLIE GOULDING. Otra artista británica que publica hoy su nuevo material es Ellie Goulding. Lanza Worry About Me feat. blackbear, el artista y productor de ventas multi-platino. Será un adelanto de su nuevo álbum, que se editará el 5 de junio, aunque aún desconocemos título o más detalles. Worry About Me es el primer tema de Ellie Goulding para 2020 tras los recientes lanzamientos de Sixteen, Close To Me y Hate Me.

Este viernes también son noticia los últimos lanzamientos de Niall Horan, que ha editado Black and White o No Judgment, ambos incluidos dentro de su segundo disco: Heartbreak Weather; la gallega Miriam Rodríguez lanza No sé quién, Cepeda estrena Gentleman, mientras que Camilo y Evaluna Montaner llevan su pasión a la música con la romántica Por primera vez. Amatria publica Una Ciudad y Mantra lanza Mi mantra.