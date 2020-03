Karol G: "TUSAlud es lo primero"

La crisis mundial del coronavirus está suponiendo un duro golpe al mundo de la música en directo y los espectáculos. Como muestra de ello tan solo hace falta comprobar cuántos conciertos se han cancelado alrededor de todo el mundo en los próximos meses, llegando a afectar a giras enteras, como es el caso de Maluma o Green Day.

Una de las perjudicadas ha sido la colombiana Karol G, aunque lo más relevante no ha sido el hecho de que haya tenido que posponer sus próximos directos, sino la original forma en la que lo ha comunicado.

Parece que Tusa, el arrollador éxito de la reggaetonera junto a Nicki Minaj convierte en oro todo lo que toca y, en este caso, el agraciado ha sido su perfil de Twitter. Precisamente a través esta red social era la vía mediante la cual la colombiana anunciaba la imposibilidad de realizar sus conciertos con el mensaje: "Se suspenden los próximos conciertos porque TUSAlud es lo primero".

Se suspenden los próximos conciertos porque TUSAlud es lo primero ☺️✔️ — KAROL G (@karolg) March 14, 2020

Un tweet que, aunque ha sido compartido por más de 50 mil personas y causado el like entre más de 300 mil, no ha gustado a todos y ha dividido las opiniones entre los que agradecen a Karol G que se preocupe por la salud de los fans y los que critican con dureza su particular sentido del humor con respuestas tan directas y contundentes como: "¿TUSAbes que no eres graciosa?"

Una situación ante la que las celebs más influyentes del mundo de la música se están uniendo con su particular llamamiento a quedarse en casa, como es el caso de Ariana Grande, Lady Gaga o Taylor Swift. Además, las iniciativas para hacer la cuarentena más llevadera también proliferan a través de las redes, como el #YoMeQuedoEnCasa Festival, que tendrá este próximo fin de semana su próxima edición o el aplaudido concierto online que ha ofrecido Alejandro Sanz en compañía de Juanes.

Con sentido del humor de por medio o sin él, lo cierto es que artistas de todo el mundo se están volcando en esta situación, muchos de ellos con su propio ejemplo. Todo con tal de conseguir que entre todos esta situación termine cuanto antes, así que, te guste mucho o no el chiste de Karol G, haz caso a su mensaje y piensa en "TUSAlud" y en la de los demás.