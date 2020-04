Laura Escanes, Hiba Abouk o Sara Sálamo podrán celebrar su primer Día de la Madre

Este primer domingo de mes, en España, celebramos el Día de la Madre. Será una festividad extraña porque muchas madres no podrán disfrutar de los besos y abrazos de sus hijos. Sin embargo, las madres de las que vamos a hablar ahora, sí que podrán disfrutar de sus vástagos. Más que nada, porque todavía no han cumplido el año de edad y están con ellas.

Laura Escanes, Manuela Velles, Sara Sálamo o Toñi Moreno serán algunas de estas madres que se estrenen en esta festividad. Y ya puestos, también hemos añadido a la lista otras madres que, si estuvieran en nuestro país, también podrían celebrar este día tan especial. Ashley Graham, Cameron Díaz o Sia también se han estrenado en esta faceta.

Ashley Graham

"Hoy, en nuestro noveno aniversario de boda, Justin y yo no podemos estar más felices de compartir esta noticia: nuestra pequeña familia está creciendo". Con estas palabras la modelo anunciaba, el pasado agosto, que estaba embarazada. En enero daba la bienvenida a su primer hijo y, desde entonces, nos ha ido mostrando la realidad del postparto y de la vida de una primeriza. Eso nos ha permitido, entre otras cosas, verla dando el pecho a su hijo.

Manuela Vellés

La actriz llevó su embarazo con mucha discreción desde que anunció que esperaba un bebé hace un año. Y esa es la tónica que siguió cuando el pasado verano, el peque llegó al mundo. Poco ha contado de él, pero está claro que le ha cambiado la vida y que este primer domingo de mayo podrá celebrar el día de la madre.

Cameron Díaz

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena y este dicho bien podría aplicarse a la maternidad de Cameron Díaz. Con 47 años ha sido madre por primera vez. Tras un embarazo en secreto, nos enteramos de su dicha cuando ya se había convertido en madre de una niña junto al músico Benji Madden.

Natalie Imbruglia

"Para aquellos que me conocéis, sabéis que esto ha sido algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y me siento muy agradecida de que haya sido posible gracias a la IVF (fecundación 'in vitro') y a un donante. No diré nada más sobre esto públicamente. Estoy entusiasmada con esta nueva aventura... ¡un nuevo álbum y voy a ser madre!". Estas eran las palabras con las que Natalie Imbruglia anunciaba, el pasado julio, que estaba embarazada.

“Bienvenido al mundo… Max Valentine Imbruglia. El corazón me va a explotar”, escribía tan solo unos meses después, en octubre. Ahora ya sabe lo que es ser madre.

Sia

La cantante australiana será otra de las que pueda celebrar por primera vez el día de la madre, y no porque haya dado a luz sino, en su caso, porque decidió adoptar. Con 44 años empezaba el año con nuevo miembro en la familia, aunque no quiso dar más detalles de esta gran noticia para ella que llevaba tiempo deseando hacerlo posible.

Toñi Moreno

Con 46 años Toñi Moreno ha conocido lo que es ser madre. Después de mucho tiempo luchando por quedarse embarazada, finalmente lo consiguió y se ha convertido en madre soltera de Lola, una pequeña que llegó al mundo pesando 4 kilos y por cesárea. Con ella en brazos comenzaba, la presentadora, este 2020.

Elisa Mouliaá

Sienna, la hija de Elisa Mouliaá y Shaun Raymond es una de las bebés que ha llegado al mundo en plena cuarentena. Desde luego, un parto que recordará por ser el primero y por haberse producido en unas circunstancias tan poco normales. Pero afortunadamente todo salió bien y la presentadora está feliz con su pequeña.

Laura Escanes

Este será el primer día de la madre para Laura Escanes que el pasado octubre daba a luz a Roma, su primera hija junto a Risto Mejide. Desde entonces hemos podido ir siguiendo la evolución de la pequeña y las dudas, inquietudes y anécdotas propias de una mamá primeriza que ella ha ido compartiendo en sus redes sociales.

Hiba Abouk

La actriz está en Alemania confinada junto a Achraf Hakimi y su primer hijo, Amín, que llegó al mundo el pasado febrero. “Hace justo 24 horas de esta foto, 24 horas del intercambio de amor más puro y auténtico. Gracias a todos por las felicitaciones, me llegan a lo más profundo de mi corazón. Y como decía Mercedes Sosa: ‘Gracias a la vida, que me ha dado tanto...’”, escribía justo un día después de dar a luz.

Sara Sálamo

“Quería dar las gracias al equipo de ‘One to One’, que han hecho posible que mi parto fuera mi parto soñado. Con parto soñado no me refiero a que fuera algo fácil, porque la verdad es que fue un parto muy duro, muy, muy, muy largo...”, escribió Sara Sálamo en sus stories tras dar a luz.

“Y hubo muchas complicaciones que no había previsto. Pero aun así ha sido el parto de mis sueños, porque ha sido un parto natural, ha sido un parto respetado... La filosofía con la que trabaja el equipo de ‘One to One’ es con la que más afín me siento y me sentí tan cuidada, tan respetada, tan mimada... Me daban besos, me daban caricias, me daban todo lo que necesitaba, la verdad. Estaban súper preocupados por las mamás, por los bebés, por los papás... Porque todo sea lo más bonito y cuidado y respetuoso posible”, añadió.

Fue el pasado julio cuando la actriz y su pareja, el futbolista Isco Alarcón dieron la bienvenida a su pequeño Theo.

Mariam Hernández

La actriz de Gym Tony y Amar es para siempre dio a luz el pasado enero a su primera hija, Nahla. “Y ahora sé lo que es llorar de amor, cada día. Nunca imaginé que sería tan brutal y mágico traer una vida al mundo. Nada de lo que me habían contado se parece a lo que estoy viviendo”, escribía cuando presentó a su bebé. Se ha estrenado en estas lides a sus 38 años.

