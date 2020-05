Pablo Alborán y su fiel acompañante se declaran fans de un conocido cantante latino

Podríamos decir que Pablo Alborán ha aprovechado esta cuarentena al máximo. Nos ha sorprendido con su nuevo tema Cuanto Estés Aquí, ha publicado junto a Beret el videoclip de Sueño y hasta ha sacado al "payaso que lleva dentro" sobre el piano.

Pero si hay algo con lo que el malagueño terminó de conquistar a todos sus seguidores es con su versión de El Mismo Aire de Camilo. Este vídeo llegó a ojos del propio colombiano, quien no dudó en lanzarle la irrechazable propuesta de colaborar juntos. Y es que parece que este hit no sale de la cabeza de nuestro protagonista, o al menos así lo ha demostrado en su última publicación.

El intérprete de Cuando Estés Aquí ha compartido un vídeo en el que su más fiel acompañante, amigo y mascota Terral aparece bajo sus piernas. "No me suelta", dice en el vídeo. Un vídeo en el que se puede escuchar este tema de Camilo. ¿Será ésta una pista de que finalmente ha aceptado la propuesta del colombiano? Tendremos que esperar para saberlo.

Sea como sea, Pablo ha demostrado que el vínculo que mantiene con su perro es indestructible, así como también lo es su pasión por la música. De hecho, en su encuentro especial con LOS40 desveló que ahora debería estar grabando su nuevo disco, pero la situación tan difícil que estamos viviendo lo ha atrasado. No obstante, está aprovechando estos tiempos para reflexionar y componer nuevas canciones. "Me están viniendo cosas alegres, cosas con una necesidad de locura y alegría. Tengo ideas, pero no sé cómo encajarlas en el disco", señaló.

Ahora solo queda esperar si finalmente Camilo hará su aparición en el nuevo proyecto de Pablo, ya sea poniendo voz en un tema conjunto o colaborando en su composición (o ambas). Y tú, ¿te gustaría escucharlos en una colaboración?