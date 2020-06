Edurne recuerda su paso por Eurovisión mientras limpia su casa en TikTok

Este año nos hemos quedado con ganas de disfrutar de la actuación de Blas Cantó en Eurovisión, al menos de la forma en la que todos esperábamos. Pero, como compensación, algunos de nuestros artistas que ya cantaron tiempo atrás en el escenario del festival europeo de la canción han decidido rememorar su paso por la gala.

Hace tan solo unos días veíamos a Pastora Soler emocionarse en compañía de su bebé al ver su actuación en el festival el día la performance que cumplía 15 años, también a Rosa López aplaudiendo la mayoría de edad del ya clásico de nuestra música Europe’s Living A Celebration y, ahora, ¡ha llegado el turno de Edurne!

Fue hace ya cinco años cuando la cantante madrileña, a punto de publicar su nuevo álbum Catarsis, presumió de potencia de voz al ritmo de Amanecer, una de las actuaciones más recordadas de los últimos años. Un aniversario que Edurne ha decidido rememorar de una forma de lo más original y a través de TikTok, la red social de moda. Bajo el título "En ocasiones veo recuerdos..." y en plena limpieza casera trapo en mano y alternándolo con los outfits que lució en 2015, la intérprete de Demasiado Tarde ha logrado sacar la sonrisa de miles de fans, entre los que se encuentra, por supuesto, David de Gea.

Pero, ¿de dónde ha sacado Edurne la idea de "el trapo mágico"? Pues nada más y nada menos que de un reto viral conocido como #wipeitdownchallenge protagonizado por la canción Wipe It Down de BMW Kenny y que consiste en cambiar la imagen de tu reflejo en el espejo que estás limpiando cada vez que pasas el trapo. Un hashtag bajo el cual la creatividad no tiene límites.

Así es como una vez más, Edurne ha demostrado que su sentido del humor y espontaneidad han hecho de ella la "reina" de TikTok, red social en la que la hemos visto sumándose a los retos más exitosos del momento, parodiando sus propios temas e, incluso, anunciando la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. Un álbum que ha tenido que ir retrasando su presentación debido a la situación vivida durante los últimos meses marcada por la cuarentena, la cual, Edurne ha pasado junto a David de Gea en su impresionante mansión de Manchester.

Una vez más, Edurne en TikTok ha sido sinónimo de risas y buenos ratos y, desde LOS40 deseamos, al igual que ella, ¡feliz quinto aniversario a Amanecer!