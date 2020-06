Son muchas las mujeres que conviven a lo largo de su vida con fuertes dolores menstruales pensando que tanto padecimiento es algo normal. Sin embargo, aunque tener ciertas molestias como consecuencia de la regla es algo totalmente usual, cuando los dolores son repetidos y demasiado fuertes, quizás debas estar alerta frente a la posibilidad de tener endometriosis.

La endometriosis es una enfermedad crónica benigna de origen desconocido que consiste en que el tejido del endometrio se desplaza, en ocasiones hacia los ovarios, la pared del útero, las trompas de Falopio o, incluso, la vejiga. Durante la menstruación estos tejidos desplazados se inflaman allá donde estén, provocando un fuerte dolor. Es un proceso que se repite en cada ciclo menstrual, provocando reglas muy dolorosas.

Los síntomas más frecuentes de la endometriosis son fuertes dolores abdominales, de riñones, procesos parecidos a los cólicos, dolor pélvico y sangrado abundante, llegando a darse hemorragias e, incluso, molestias en las relaciones sexuales. Además, aunque no es lo más frecuente, sí que se debe vigilar, ya que la endometriosis puede llegar a desembocar en cáncer de ovarios.

Endometriosis: ¿qué es y cuáles son sus síntomas? / Getty Images / BSIP/UIG Via Getty Images

A qué edad aparece la endometriosis y cómo se detecta

Se calcula que un 10% de las mujeres en España con edad fértil padecen endometriosis, muchas de ellas sin saberlo. Lo cual lo convierte en una enfermedad bastante común.

Más que preguntarnos cuándo aparece la endometriosis, deberíamos preguntarnos cuándo se descubre, ya que, es entre los 25 y los 40 años cuando es más frecuente diagnosticarlo. No en sí porque el padecimiento no se encontrase ahí, si no que, coincide que las mujeres comienzan a ser conscientes de que sus dolores menstruales son demasiado fuertes y deciden acudir al médico. Normalmente, por consultas muy relacionadas con ciertas dificultades a la hora de quedarse embarazadas.

Endometriosis: cómo aliviar el dolor

Una vez se conoce el diagnóstico, es importante que sea el ginecólogo o ginecóloga quien nos recomiende qué tratamiento podemos llevar a cabo para que vivir con la endometriosis sea más llevadero. Los tratamientos más comunes son:

Tratamientos con métodos anticonceptivos . Son muy efectivos, sobre todo, desde el punto de vista del dolor.

. Son muy efectivos, sobre todo, desde el punto de vista del dolor. Medicación contra el dolor. Analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno o, si el médico lo considera necesario, más fuertes.

Analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno o, si el médico lo considera necesario, más fuertes. Cirugía. Es el único de los tratamientos cuyos efectos tienen beneficios relacionados con la fertilidad. Mediante la operación se eliminan las lesiones que hubiera causado la endometriosis.

Endometriosis: ¿qué es y cuáles son sus síntomas? / Getty Images / BSIP/Universal Images Group via Getty Images

Endometriosis y fertilidad, ¿cuál es la relación?

Se calcula que, aproximadamente un 30 por ciento de las mujeres que acuden al médico preocupadas por su fertilidad, en realidad, padecen endometriosis. Algunas de las famosas que han dado visibilidad a la relación de esta enfermedad con la maternidad han sido Chenoa, Sara Sálamo o Beth.

En cuanto a cómo afecta la endometriosis a la fertilidad en la mujer, la más común es debido a la potente inflamación que puede causar en las trompas de Falopio, dificultando así el transporte de óvulos. Aún así, hay diferentes formas en las que la endometriosis puede dificultar que una mujer se quede embarazada, desde los efectos en la propia calidad de los óvulos hasta la formación de quistes. Síntomas que se acentúan con la edad y es por ello que, a las mujeres con endometriosis diagnosticada, se les recomienda ser madres cuanto antes, en caso de que quieran ser mamás. Esto es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Sara Sálamo, quien decidió ser madre joven por este motivo. Aún así, si no quieres ser madre en ese momento pero quizás creas que en un futuro sí, una de las opciones más recomendables es la preservación de fertilidad, es decir, la obtención de tus propios óvulos para su uso futuro.