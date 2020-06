Dasoul: “Todo lo que hace Rosalía tiene un por qué”

El pasado viernes asistimos al regreso musical de Dasoul después de más de tres años de silencio. Pregúntale por mí es la primera canción con la que presenta su futuro disco, Dosis, en el que apuesta por una renovación de su sonido y un nuevo rumbo musical.

Durante estos días os hemos contado cómo fue ese proceso de maduración y reflexión hasta vislumbrar esa apuesta musical y los cómos y porqués de ese viaje que ha concluido en un rnb moderno con toques de otros géneros mezclados y fundidos dando un resultado que nos ha sorprendido para bien.

Hemos tenido la fortuna de poder charlar con el artista canario sobre las influencias, sus artistas admiradxs y la situación de la escena musical actual: "Creo que es un momento precioso. Hay gente como C. Tangana, Rosalía, Yung Beef... gente que viene culturalmente del underground y que traen cosas super ricas no sólo comercialmente sino también creativamente. También Morad hace música bastante guay. Estamos en un momento muy chulo. Y en Canarias igual: Maikel de la Calle, Don Patricio, Bejo, Danny Romero... los de siempre y que siempre han estado ahí y los nuevos que van saliendo. Eva Ruiz tiene también un rollo espectacular. Yo creo que es un momento muy interesante. En el ámbito insular estamos muy bien porque nos nutrimos de lo que nos aporta la península, aparte de nuestra cultura latina que tenemos muy arraigada y eso hace que siempre tengamos una mezcla que cae bien en todos lados: en España, en Latinoamérica, en Francia... porque tenemos un poquito de cada sitio" explica Dasoul.

Entre los nombres que salen de su boca le repreguntamos por uno de ellos, Rosalía, un ejemplo de cómo renovar y adaptar una apuesta musical casi con cada canción. El último ejemplo lo hemos tenido con TKN: "Me inspira sobre todo lo artista que es. Si hay algo que yo reivindico por encima de todo es que domina lo creativo por encima de la promoción o la comercialización de su música. Todo lo que le añade al proyecto se basa en algo creativamente rico y Rosalía tiene eso. Rosalía tiene mucha creatividad y es muy artista. La palabra artista la representa a la perfección y lleva el simbolismo a un nivel superior. Todo lo que hace tiene un por qué. Hace que lo creativo siempre esté por delante de todo".

En sus redes sociales ya nos había dejado claro de qué lado está en ese debate entre las visualizaciones y el éxito real de un artista. ¿Hay algo insano en esa obsesión por los números? "Yo creo que sí. René de Residente ya lo dice en una de sus canciones que es una tontería comparar con alguien por sus cifras porque hay artistas como Paul McCartney o Michael Jackson que pueden tener menos reproducciones pero que han llenado siempre los estadios. No creo que eso defina el éxito de un artista porque hay otras herramientas para potenciarlas y llegar a un público más amplio. Las reproducciones le dan fama a la canción pero no al artista. Al artista quizá le da algo de fama, aunque no me gusta esa palabra. Podría decir mejor reputación o éxito pero todo eso se lo crea el artista yendo un paso por delante creativamente de lo que espera el público y ofreciendo cosas y sonidos nuevos y no acostumbrarlos a un sonido concreto porque la gente se termina aburriendo. Ahora mismo los números son una lucha de egos o de divas pero no creo que los números vayan asociado al artista. Yo agradezco que mis canciones tengan éxito y tener repercusión como artista pero que la gente no conozca mi cara porque me da la vida para poder salir a la calle, ir al cine o a cenar tranquilo".