Rozalén: un repaso a sus mejores canciones

Hablar de Rozalén es hablar de música que rebosa sentimiento. Una artista que ha conseguido hacerse un hueco entre los más valorados de nuestro país, dentro y fuera de él, en menos de una década.

Entre sus características más aplaudidas se encuentra la realidad de los mensajes de sus canciones, dando visibilidad a muchos de los problemas sociales con los que convivimos y con los que muchos colectivos se identifican como si Rozalén cantase directamente sobre sus emociones. Una sensibilidad especial que no es casual, ya que, la cantautora es psicóloga de profesión y especializada en musicoterapia, uniendo así sus dos mayores pasiones: la gente y la música.

Con la inclusión por bandera, una intérprete de lengua de signos acompaña a Rozalén en cada uno de sus conciertos. Un gesto con el que consigue que sus mensajes lleguen también a aquellos que no la pueden escuchar. En resumen, Rozalén es una artista única.

10 canciones imprescindibles de Rozalén

Sin duda escoger una selección no es una tarea fácil y más cuando se trata de canciones tan personales como las de Rozalén. Además de sus éxitos en solitario, son muchos los cantantes que han querido compartir micrófono con la albaceteña. De Alejandro Sanz a David Otero pasando por Estopa, Pablo López o Rayden han colaborado con ella.

Hasta la fecha Rozalén ha lanzado tres álbumes de estudio: Con derecho a..., Quién me ha visto… y Cuando el río suena.... Ahora que esperamos impacientes su cuarto disco, desde LOS40 hacemos un repaso a aquellas canciones que han marcado su carrera artística.

Comiéndote a besos

Fue la canción que más repercusión tuvo de su álbum debut en la que habla del amor por encima de todas las cosas. Rozalén cuenta en la historia que se enamora de una persona portadora del VIH. Tal y como ella misma explicó: "Al menos si hace preguntarse a la gente: ‘¿y si esto me pasara a mí?’; yo creo que con eso se puede despertar conciencias." Un debut con el que aterrizó en la música rompiendo estigmas.

80 Veces

También dentro de su primer disco, el videoclip de 80 Veces llegó como un soplo de originalidad gracias a la coreografiada interpretación de la canción en lenguaje de signos. "Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mi / Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tu quien me hará reír / Si no me aportas nada, no te importo nada / En lo único que piensas en ti".

Berlín

Con este tema, Rozalén fue partícipe de la banda sonora de la película Perdiendo el Norte, protagonizada por Úrsula Corberó, Blanca Suárez y Yon González.

Amor Prohibido

Puede que esta sea una de las más personales de toda la discografía de Rozalén, ya que, en ella narra la historia de amor de sus padres. Una historia no poco particular, teniendo en cuenta que él era sacerdote. Una canción sobre el poder del amor por encima de todo y, lo más importante, basada en hechos reales.

Justo

En esta canción, Rozalén aborda de lleno el tema de la memoria histórica. Dedicada al hermano de su abuela y a todas las víctimas de la Guerra Civil española, Justo habla de cómo cerrar las heridas del pasado: "Sin una flor / Sin un adiós / La única tumba, la de su corazón / Pero ahora yo logro oírte cantar / Se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar / Y ahora yo logro oírte cantar / Si no curas la herida duele, supura, no guarda paz".

Girasoles

Esta en una de las más populares de las canciones de Rozalén. Con una melodía alegre, dinámica y pegadiza, la cantautora dedica esta pieza a la bondad de las personas, a la empatía, al respeto y a la armonía. Uno de los mensajes más aplaudidos de la artista: "Así que le canto a los valientes / Que llevan por bandera la verdad / A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás / Los que no participan de las injusticias / No miran a otro lado".

La Puerta Violeta

Probablemente, ésta sea la canción más famosa de Rozalén, conocida incluso por quienes no son sus seguidores. La Puerta Violeta es prácticamente uno de los himnos más reseñables del feminismo de la música nacional y, en concreto, contra los malos tratos. Una historia tan desgarradora como esperanzadora dedicada a todas las mujeres que sufren la violencia en su propia piel.

Aves Enjauladas

Una de las creaciones más recientes de la artista fruto del confinamiento que acabamos de vivir. Una canción en la que Rozalén habla de las cosas que tantas ganas tenemos de hacer cuando dejemos de ser aves enjauladas.

Este Tren

Esta canción es el primer single que hemos conocido del que será el cuarto disco de la artista. Según la explicación de la propia Rozalén del significado de la canción es como: "Imaginar que pudiéramos pararlo todo, librarnos de nuestras responsabilidades, de nuestras cargas y ataduras, de nuestros pensamientos y dedicarnos a disfrutar de las cosas verdaderamente esenciales de la vida."

Una selección dentro de una discografía llena de mensajes con sentimiento y de canciones cargadas de responsabilidad social. Letra a letra, Rozalén ha conseguido consagrarse como un ícono de nuestra música con valores como la igualdad y el respeto por bandera.

Y tú, ¿podrías elegir cuál es tu canción favorita de todas las de Rozalén?