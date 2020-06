Beatriz Luengo a Blas Cantó: “Es increíble que seas el padrino de mi hijo y que no lo hayamos dicho”

Blas Cantó es uno de esos cantantes que emocionan y se emocionan. Tiene mucha sensibilidad y se nota en su música y en su trato con las personas y podemos comprobarlo al leer su primera autobiografía en la que hace un primer acercamiento a lo que ha sido su vida y el aprendizaje que ha tenido tanto en su infancia viviendo rodeado de mujeres, incluidas las monjas del convento de al lado, como en la música a la que ha dedicado su vida tanto en su etapa con Auryn como en solitario.

Y en ese camino plagado de proyectos y canciones se ha cruzado con mucha gente, aunque una de las más especiales ha sido Beatriz Luengo que forma parte de su vida. “Es muy educada, muy correcta, es muy divertida… yo creo que le pasa un poco como a mí, es de esas personas que es más payasa fuera que dentro del medio y eso es muy guay porque hay tantas cosas que descubrir de Bea y es increíble”.

Ella ha colaborado en el libro del murciano con un texto en el que se entrevé la buena relación y el amor que hay entre ellos. De hecho, Blas es el padrino de su único hijo y eso quiere decir mucho. Hasta ahora no habían hablado del tema en público.

“Ayer nos tiramos todo el día hablando, a pesar de la diferencia horaria, nos pusimos a hablar y decíamos, es que es increíble que seas el padrino de mi hijo y que no lo hayamos dicho en ningún sitio por respeto el uno al otro, pero nos morimos de ganas de poner una foto del bautizo”, me explicaba Blas.

Y han llegado a la conclusión de que eso tiene que cambiar porque las cosas bonitas hay que compartirlas: “Dijimos, ‘el día que quieras, pactamos equis foto, la subimos y entonces le dedicamos unas palabras a su niño, a D’Angelo, para desquitarnos de esto porque no puede ser que tengamos tanta confianza, y nos riamos tanto y lo pasemos tan bien, siempre, y seamos cómplices de toda nuestra vida porque lo sabemos absolutamente todo el uno del otro y que esto, que es tan puro, lo conservemos tan en privado. Que está bien, porque es una parte muy privada nuestra, pero compartir es maravilloso. Queda pendiente la foto con mi ahijado”.

Beatriz Luengo ha triunfado con su debut literario con El despertar de las musas, un libro que nos acerca a varias mujeres que han sido claves en la historia de la humanidad con una visión feminista con la intención de reivindicar su labor que quedó a la sombra de un hombre.

Ella tomó la delantera y ahora está orgullosa de que su amigo haya tomado el testigo. Está claro que la admiración es mutua: “Está muy emocionada, ayer me decía, dime todos los links que tengo que poner para compartir, quiero que la gente conozca tu historia. Quiero que te vean con los ojos que te veo yo y me hizo llorar. Tiene una sensibilidad tremenda, me dijo que escribía muy bien. Aunque no lo tiene, le he pasado fragmentos. Estoy por enviárselo porque ha sido una semana muy loca pero la verdad es que me siento muy valorado por ella como escritora porque ha hecho un libro…uau… le ha dado la vuelta a la historia, y eso es tan complicado. Habló hasta de María Magdalena con unos ojos feministas y es increíble lo que ha conseguido”.