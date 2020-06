Edurne: 10 de sus éxitos inolvidables

En el mundo de las celebs hay artistas cercanas y queridas, que siempre tienen una sonrisa para su público y una de ellas es Edurne. Desde que se dio a conocer en Operación Triunfo gracias a interpretaciones como These Boots Are Made for Walkin’ con las que se ganó al público allá por el año 2005, la cantante se ha convertido en una de las artistas más admiradas del panorama musical nacional.

Aunque su relación con la pequeña pantalla no terminó en OT, ni mucho menos. La hemos visto en Tu Cara Me Suena con imitaciones tan ambiciosas como a la mismísima Beyoncé, como jurado de Got Talent y en otros muchos trabajos de presentadora. Incluso, antes de participar en el talent con el que saltó a la fama, ya la vimos en pequeñas interpretaciones como en Ana Y Los Siete. Por si eso fuera poco, Edurne también brilló en los escenarios de los teatros españoles con el musical Grease, donde interpretaba el papel protagonista.

Por si esto fuera poco, Edurne es todo un ícono de moda y belleza y sus looks siempre son de los más aplaudidos allá donde vaya. Todo, sin perder su naturalidad y buen humor, con el que conquista a miles de fans a través de las redes como TikTok, en la que su popularidad crece por instantes.

Las 10 mejores canciones de Edurne

Una carrera musical en la que se ha atrevido con diversos estilos, desde las baladas hasta el dance, sin olvidar momentos reseñables de su carrera como su paso por Eurovisión. Ahora, ante la llegada de Catarsis, echamos la vista atrás para recopilar algunos de los grandes éxitos de Edurne.

Amores Dormidos

Uno de los mayores hits dentro de su álbum debut. Compuesta por los miembros de La Oreja De Van Gogh, Amores Dormidos fue todo un éxito en el verano 2006 junto a otros como su primer single, Despierta.

Ven Por Mí

Fue la carta de presentación de su segundo disco, Ilusión y uno de los temas más cantados de Edurne hasta el día de hoy.

Soy Como Soy

Un himno al empoderamiento femenino y a la importancia de mostrarse tal y como uno misma es abrazando el electropop llegaba en 2010, dentro del álbum Nueva Piel.

Oigo Mi Corazón

También la encontramos dentro de su cuarto disco de estudio y se convirtió en una de las favoritas de sus seguidores. Luces de neón, barras de pole dance y mucho erotismo en un videoclip que cuenta con la colaboración de Dani Martínez y José Corbacho.

Pretty Boy

Totalmente en inglés como gran parte de la totalidad de su álbum Clímax llegaba Pretty Boy como uno de los imprescindibles del álbum.

Painkiller

La versión más cañera de Edurne llegaba en 2014 de la mano de este Painkiller con un videoclip en blanco y negro en el que derrochaba sensualidad.

Amanecer

Sin duda esta es una de las canciones imprescindibles dentro de la discografía de la madrileña. Con ella, Edurne representaba a España en Eurovisión en el año 2015, con una performance que aún sigue recordando a día de hoy. Como curiosidad, Amanecer también cuenta con una versión en inglés llamada Break of Day.

Basta

Uno de los grandes éxitos de Edurne que encontramos dentro del disco Adrenalina y que cuenta con un videoclip protagonizado por la propia cantante y el bailarín Sebastian Rowinsky. En palabras de la propia cantante: "Basta es un grito desesperado de dolor cuando se sufre por un amor que se extingue sin remedio, por sentir a la persona querida muy lejos, aun estando muy cerca, y es que en el amor, la soledad más dura es la que se sufre cuando se está acompañado."

Después de una larga espera, Demasiado Tarde llegó conquistando los corazones de todos los fans de Edurne. Una canción que sorprendió interpretando junto a Carlos Baute.

Tal Vez

Puede que sea una de las canciones más personales de Edurne y, desde luego, una de las más románticas. Dedicada a su pareja, el futbolista David De Gea, con quien tiene una relación desde hace una década, Tal Vez es toda una declaración de amor.

Después de este repaso a la trayectoria de Edurne, ya estamos listos para disfrutar al completo de su nuevo trabajo Catarsis que, además, incluye colaboraciones de los más especiales como la que comparte con Andrés Suárez o con Belén Aguilera.

¿Cuál de todas las canciones de Edurne nombrarías como tu favorita?