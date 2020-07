Las redes se enamoran del baile viral de Miley Cyrus y Cody Simpson en Tiktok

"If we can't go back to work, let's get back to werk". Con este juego de palabras relacionadas con la vuelta al trabajo, Miley Cyrus ha protagonizado una de las miles coreografías que salen de TikTok, ya que Estados Unidos continúa sufriendo las duras consecuencias del coronavirus, siendo todavía uno de los países con más infectados.

La artista parece seguir compartiendo amor al lado de Cody Simpson, incluso después de haber borrado cualquier rastro de su relación con el joven cantante en su perfil Instagram.

miley looks so healthy omg pic.twitter.com/6J3YG10d5s — marie is emotional (@glossywife) July 6, 2020

Perfectamente sincronizados en traje de baño, la pareja lo da todo al ritmo de Gonna make you sweat (Everybody dance now), el legendario éxito de C+C Music Factory, que aparece en series como The Office o películas como Sigo como Dios, ambas protagonizadas por Steve Carell.

Aparte de su peinado mullet (tendencia esta temproada), algo que ha llamado especialmente la atención de algunos usuarios ha sido su buen aspecto físico. Y es que la joven lleva seis meses sin consumir drogas y está cuidando de su salud mental.

La cantante sigue confinada en casa rodeada de los suyos, desde donde participó en el concierto solidario Global Goal: Unite for Our Future, motivo por el que su interacción con Pedro Sánchez se volvió viral. Es por eso que muchos de sus seguidores han comentado este divertido vídeo con expresiones como: "Qué raro está Pedro Sánchez".