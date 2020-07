A lo largo de este año 2020, estamos celebrando el 75º aniversario del nacimiento de una de las personalidades más importantes a nivel musical. Bob Marley nació en 1945 para convertirse en el rey del reggae, un estilo que extendió a lo largo y ancho del mundo, además de contagiar a muchos de sus seguidores con una filosofía de vida única, basada en el amor y la concordia.

La pandemia que estamos viviendo ha impedido que se celebren muchos de los actos que la familia de Bob tenían planeados para honrarle en esta efeméride tan destacada. Sin embargo, en la entrevista que su hijo Ziggy nos concedió en exclusiva, pretenden desarrollar a gira de conciertos mundial que tenían pensada a lo largo de 2021.

Como muchos otros artistas, que han encontrado en el streaming su forma de relacionarse con los seguidores y de compartir su música, Ziggy Marley ha usado Youtube para compartir un concierto especial en el que ha tocado clásicos de su padre. El show contó con todas las medidas de seguridad, los músicos mantenían la distancia social entre ellos e incluso llevaban mascarillas, y fue grabado en unos estudios de Los Ángeles.

El hijo de Bob Marley homenajea a su padre con un concierto online

Además de grandes clásicos por todos conocidos como One Love o Get Up, Stand Up, Ziggy también interpretó otros temas menos conocidos de la carrera de su padre, como Coming in From the Cold y We and Dem. Ziggy Marley también participó en una sesión de preguntas y respuestas a través de la plataforma de transmisión de contenido.

La familia Marley sigue celebrando el legado de Bob a lo largo de 2020, el año que habría marcado el 75 cumpleaños del cantante. Entre los obsequios para los fanáticos de Marley se incluyen la serie documental de 12 partes Bob Marley: Righteousness, así como el documental de fútbol Rhythm of the Game, nuevos vídeos para No Woman, No Cry y Three Little Birds o la transimisión de actuaciones en vivo.