Katy Perry retrasa el lanzamiento de Smile y se lleva un tartazo en la cara

En cualquier función en la que intervenga un payaso no puede faltar el número de la tarta en la cara. Un momento que en el disco con estética circense de Katy Perry ha sido recibido como una dulce bendición pero que a la vez acompaña una mala noticia: Smile retrasa 15 días su fecha de lanzamiento.

Ha sido la propia solista californiana quien lo ha confirmado a través de sus perfiles oficiales en redes sociales: "Odio ser portadora de malas noticias como una tarta en la cara... pero si hay algo que el 2020 me enseñó es a no estar demasiado aferrada a los planes y poder ser maleable. Debido a inevitables retrasos de producción, mi álbum Smile será ahora lanzado dos semanas después el próximo 28 de agosto ☹️".

Os prometemos que el tartazo se lo ha dado una persona de su equipo que no le ha borrado la sonrisa a Katy Perry. La intérprete se está tomando su nuevo proyecto musical como una oportunidad de resurgir con una nueva filosofía de vida. Una filosofía con un dulce sabor y que también podrán paladear sus fans.

Porque para compensar el retraso, la solista ha confirmado que hará directos semanales en sus redes: "Para hacer esto más llevadero, desde este domingo (2 de agosto) y hasta que el álbum se lance (o hasta que el Babycat nazca... lo que suceda primero 🙃😬) podrás unirte a mí en los DomingosSmile. Cada domingo, la hora la anunciaré pronto, estaré en directo durante 30 minutos o más hablando sobre todas las cosas de Smile, podréis ver nuevo merchandising... Cantaré algunos fragmentos... Tal vez hagamos un directo juntos... Tendremos en definitiva un buen chat".

Si el bebé que está esperando con Orlando Bloom no nace durante estas semanas, tenéis una cita con Katy Perry en su perfil de Instagram: "Payasos y gatos - Gracias por ser tan flexibles en estos momentos. Es un momento duro, lo sé, pero espero que la paciencia merezca la pena la espera ♥️🤡. Con amor, Katy".

Katy Perry rechazó participar en Titanium

Su reciente participación en el espectacular Tomorrowland virtual que se celebró este pasado fin de semana, nos permitió no solo ver a una Katy Perry espectacular sobre el escenario sino además enterarnos de una anécdota que compartió junto a David Guetta.

Durante un directo previo a Tomorrowland Around the World, la californiana recordó los hechos: "¿Recuerdas cuando hace, casi 10 años, me enviaste Titanium?. Tenías a Sia, trabajando con Zero 7, sabes, quien tuvo de hecho ese enorme éxito. La tenías en la demo de esa grabación. Y me la enviaste y recuerdo escucharla especificamente durante un vuelo y pensar: 'Oh dios mio, esta canción es buenísima. ¿Quién es la persona que canta? Ellos deben quedarse en esta espectacular canción. Estos es un hit ¡no me pongas a mí en la grabación! Deja a Sia'. Yo era una gran fan de Zero 7 así que te escribí un mail de vuelta en el que te puse: 'Estas loco. No necesito estar en esa grabación. Mantén a Sia'. Y ahí esta Titanium".

David Guetta no se lo podía creer: "Dios mío, ¿rechazaste ese grabación?".