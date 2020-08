Maluma se alía con Justin Quiles y Lenny Távarez en ‘Parce’: mira el vídeo y la letra

Rudeboyz

Ily Wonder

No lo quise aceptar, no (No, no)

Pero le tierra y tú tienen algo similar (Similar)

Me pusiste por el suelo

Aunque no creía me pudiste afectar

No pusiste en agua to'a las rosa' que te di

Se secaron, parecen a ti

Mi cuelo azul lo pusiste gris

Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita

Parce, me dejaste solo

Y ahora estoy que me enamoro

De las nalguita' de esa chimbita

Cara de ángel, pero maldita

Todo fue tu culpa, me saliste hija 'e puta

Me saliste media actriz

No sabía que era' astuta, pues

Todo fue tu culpa, me saliste hija 'e puta

Me saliste media actriz

No sabía que era' astuta

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Porque yo me voy a gozar

Mejore' gata' que tú yo me voy a chingar

Una que me quiera y que me sea leal

No como tú, que no sirve', te supiste virar

Te solté en banda y ahora, baby, dame una baranda

Tú ere' do' colore' como un Panda

Ahora que venga, venga un bongazo

Ya no e' por amor que el pecho coge los cantazo' (No, no)

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré (Eh-eh)

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita

Ya no abran más cristale', la suite presidencial, no

Nadie que te incline frente al mar

Y yo te ponía a gritar como naufrago perdido en el mar

Eso' momento' ya no vuelven a pasar (Wuh)

Todo fue tu culpa, me saliste hijueputa

Me saliste media actriz

No sabía que era' astuta

Todo fue tu culpa, me saliste hijueputa

Me saliste media actriz

No sabía que era' astuta

No lo quise aceptar, no (No, no, no, no)

Pero le tierra y tú tienen algo similar (Similar)

Me pusiste por el suelo, uoh

Aunque no creía me pudiste afectar

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Jajaja

Mamacita (Gózala)

Papi Juancho, muah (Vueltas)

J Quiles

Dímelo, Lenny (Yah)

Lenny Tavárez, baby

Tra, tra, tra

Maluma, be-bebé, ba-ba-baby

Tra, tra, tra (Ja)

Una cosita, ay, mi amor

Gózate la vida, que me importa un culo, ¡wuh!

Maluma, ba-ba-baby

Rudeboyz

Rudeboyz

Rudeboyz

Rrr—

Ily Wonder