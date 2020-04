MALUMA - ADMV [2020]

Maluma se ha consagrado como uno de los latinos más importantes del panorama urbano internacional. Pero, más allá de lo musical, también hay una imagen que le precede: la de chico sexy e icono de la moda. Pues bien, el colombiano ha decidido sorprender a todos sus fans con una imagen muy diferente a la que acostumbra a dar.

ADMV o, lo que es lo mismo, Amor De Mi Vida llega con un videoclip sin rastro de coreografías ni esculturales cuerpos al sol. Al más puro estilo Benjamin Button, Maluma se mete en la piel de sí mismo, pero en su versión octogenaria. Una transformación para la que, tal y como él mismo ha asegurado a Billboard, tardó cinco horas en lograr las caracterización para parecer un anciano.

"Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen / Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire / Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida / Y aunque nada de esto pase / Eres el amor de vida." Con este mensaje aterriza su nuevo single, en formato de balada acústica y del cuál ya nos había dado un adelanto a través de un acústico en sus redes sociales, se centra en el amor de toda una vida y en cómo es posible repasar todos los recuerdos felices vividos al lado de la persona que uno más quiere según van transcurriendo los años. Una canción sobre la importancia del amor y cómo éste puede cambiar a las personas. Eso sí, para descubrir cómo acaba la historia hay que ver el vídeo hasta el final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 17 Abr, 2020 a las 2:53 PDT

En resumen y como te adelantábamos, el Maluma más tierno jamás escuchado. Una versión muy diferente a aquella por la que el cantante ha sido criticado en ocasiones anteriores, dejando atrás la faceta de mujeriego de la que se le ha tachado o la altiva con la que se defendió ante los rumores de su supuesta homosexualidad, para dar paso a su "yo" más tierno y sentimental cantando al amor verdadero.

Sin embargo, el gran interrogante es: ¿a quién dedica Maluma esta declaración de amor? Son muchos los que barajan entre las opciones a Natalia Barulich, con quien a pesar de ya no ser pareja mantienen una buena relación. Tanto que se les ha vuelto a relacionar en más de una ocasión, como cuando hace tan solo unos días la modelo recordaba la grabación del videoclip de Felices los 4 o cuando el colombiano le felicitó cariñosamente por su cumpleaños. Por el momento, el intérprete de 11:11 no se ha pronunciado al respecto, lo que sí ha dejado muy claro en sus redes sociales es que la cuarentena está siendo muy introspectiva.

Que encierro tan chimba, me estoy conociendo mucho. — MALUMA (@maluma) March 26, 2020

Aunque, de lo que de verdad no cabe duda es de que el cantante está aprovechando el tiempo, ya que, Maluma está absolutamente imparable. Lejos de tomarse un respiro, este ADMV se suma a una lista de últimos proyectos con los que el intérprete de HP nos ha ido sorprendiendo estos días. Desde la presentación de Qué Chimba, a su participación en One World Together At Home con una inesperada versión acústica de Carnaval e, incluso, haciendo bailar a P. Diddy.

