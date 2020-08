Lele Pons muestra sin pudor su cuerpo al natural: "¡Larga vida a la celulitis!"

Lele Pons se ha propuesto, una vez más, dejar a un lado el tópico de que la vida de las celebs es perfecta. Algo que mucha gente piensa juzgando únicamente lo que se ve en las redes sociales, un escaparate en el que pocos se atreven a mostrarse tal como son y sin filtros de por medio.

En esta ocasión, la youtuber venezolana sí que se ha atrevido. Se ha puesto manos a la obra para alzar su voz a favor del body positive, reivindicando la belleza de los cuerpos sin retoques y la importancia de quererse a uno mismo tal y como uno es ante sus más de 41 millones de seguidores en Instagram.

Vestida con un bikini azul, Lele Pons ha dejado sin palabras con uno de los que auguramos como últimos posados en ropa de baño de la temporada. Con la naturalidad por bandera, la venezolana compartía una secuencia de imágenes en las que ha mostrado sin ningún pudor su cuerpo tal y como es, incluyendo una foto detallada de una zona de su pierna en la que se pueden apreciar signos de celulitis, uno de los grandes enemigos históricos de las mujeres de todo el mundo, a pesar de ser prácticamente común en todas las féminas del planeta. "¡Larga vida a la celulitis y a los cuerpos naturales!", exclamaba la influencer.

Una publicación que, como era de esperar se ha llenado de aplausos y reacciones positivas hasta superar el millón y medio de ellas. Una reflexión y demostración de que la perfección que se muestra en redes está, en muchas ocasiones, muy alejada de la realidad y cuyo impacto cobra especial importancia en personajes como ella, una de las mujeres más seguidas del mundo.

De hecho, no es la primera vez que Lele Pons muestra sin tapujos la realidad sobre cómo es o sobre asuntos personales, que alejan mucho su imagen de la de ser una influencer con una vida de color rosa. Entre los casos más reseñables se encuentra cuando habló abiertamente sobre la enfermedad que padece o su testimonio sobre cómo afrontó la homosexualidad de su padre.

Sea como sea, con filtros o sin ellos, Lele Pons está estupenda y esta imagen es tan solo una muestra más de ello. Así, la venezolana se une a la lista de las celebs que no dudan en apostar por la belleza natural, utilizando sus redes sociales para reivindicarla y concienciar sobre ello. Algo que hace apenas unos días hacía en nuestro país Cristina Pedroche, también mostrando su cuerpo en bikini desde diferentes perspectivas, el aplaudidísimo mensaje de Vicky Martín Berrocal o el vídeo de Tania Llasera, al grito de "a quien no le guste que no mire".