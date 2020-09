Danna Paola se sincera sobre las razones por las que dejó 'Élite'

A pesar de que lleva toda la vida dedicada al mundo del espectáculo, muchos de los que ahora son fans de Danna Paola la conocieron gracias a Élite, la serie de Netflix que también ha catapultado al éxito a otros de los rostros más importantes del momento como el de Ester Expósito. Sin embargo, todo llega a su fin y, aunque Las Encinas televisará su nuevo curso, Danna Paola no formará parte del reparto y ahora sabemos la verdadera razón.

Ha sido a través de un directo en TikTok donde Danna Paola ha hablado sin tapujos sobre qué fue lo que verdaderamente le impulsó a abandonar la serie: "Tomé la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme 100% a la música este año. Entonces para mí era una cosa o la otra, porque soy muy perfeccionista y entregada en ese sentido".

En una carrera marcada tanto por la música como por la interpretación, la joven que daba vida a Lu tiene claro por qué camino quiere avanzar en este momento de su vida profesional. Además, Danna Paola continuó explicando a sus fans las razones de su decisión con argumentos totalmente lógicos: "En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música. La música requiere un 24/7, en un rodaje tienes un plan de horarios y de tantos meses. La música es diaria, todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando".

Dicho y hecho. Desde luego no cabe duda de que Danna Paola tenía muy claras sus intenciones y es que, desde que finalizó su trabajo en la serie, no ha dejado de lanzar música y muchas colaboraciones reseñables como Me, Myself, la canción junto a Mika que conocíamos hace tan solo unos días; Santería, el canto al girl power con el que está triunfando en todo el mundo de la mano de Lola Índigo y Dennise Rosenthal; Nada, en la que comparte micrófono con Cali y El Dandee; o No Bailes Sola, junto a Sebastián Yatra.

Una lista de singles que no se ciñen únicamente a colaboraciones, ya que, la mexicana también ha cantado en solitario para apoyar al colectivo LGTBI+ en TQ Y Ya, así como también ha reivindicado su soltería en temas como Sola.

Una carrera musical que va viento en popa y parece que no tiene intención de frenar por el momento y, aunque echaremos de menos a Danna Paola en Élite, no cabe duda de que su talento para la música es innegable. Para quien aún tenga dudas, tan solo tiene que echar un vistazo a esta interpretación que ha compartido en su cuenta de TikTok cantando, nada más y nada menos que, I Will Always Love You de Whitney Houston.

