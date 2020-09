El gesto por la igualdad salarial de Chadwick Boseman con Sienna Miller

Chadwick Boseman nos dejó a finales del pasado mes de agosto conmocionando al mundo con su trágica historia y su fatídico final. Pero su enfermedad ocultada hasta el final no ha sido lo único que no hemos sabido del intérprete según siguen desvelando algunos de sus compañeros de profesión.

En un reportaje de la revista Empire que está dedicado al popular actor que diera vida a Black Panther, una de sus compañeras de rodaje, Sienna Miller, ha desvelado el gesto por la igualdad salarial que tuvo con ella en la película Manhattan sin salida.

Según la actriz, Chadwick Boseman donó parte de su sueldo para que ambos protagonistas cobraran lo mismo. Una decisión que tomó como intérprete y productor: "Él era el productor de Manhattan sin salida. Y me había insistido mucho para que yo participase en ella. Era fan de mi trabajo, algo emocionante porque yo también lo era del suyo. Me llamó y me ofreció la película; era una época en la que no quería trabajar más, porque lo había estado haciendo sin parar y estaba agotada, pero quería trabajar con él y le dije que sí. Nunca antes he contado esta historia pero voy a hacerlo porque creo que es un testamento vital de quién era él. Era una película con un gran presupuesto y sé que todo el mundo entiende la disparidad en los salarios de Hollywood, pero yo pedí una cantidad que el estudio no aceptaba. Como era una época en la que dudaba sobre si volver a trabajar, mi hija estaba empezando en la escuela y no era el momento conveniente, dije "La haré si se me compensa de forma adecuada". Chadwick acabó donando parte de sueldo para llegar a la cantidad que yo había pedido. Dijo que era lo que merecía cobrar" ha explicado Sienna Miller.

Una situación que como reconoce la propia actriz "no suele suceder a menudo. Él me dijo "Vas a cobrar por lo que mereces y vales" (...) Despues de esto se lo he contado a otros actores amigos míos y se quedaron muy callados, se fueron a casa y probablemente pensaron en ella durante un tiempo".

Historias inspiradoras que siguen llegando desde el star-system hollywoodiense donde la muerte de Chadwick Boseman ha dejado un enorme agujero tanto a nivel profesional como a nivel personal como se está pudiendo ver caso a caso.