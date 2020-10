La isla de las tentaciones 2: La hoguera de confrontación de Melyssa y el futuro de Rosito

El debate de La isla de las tentaciones nos ha dejado claro dos cosas con un futuro más bien negro. Tanto para la no-relación de Tom y Melyssa como para Rosito. En su hoguera de confrontación, la ex viceversa (MyHyV) quiere dejar las cosas claras con el francés aunque hasta el próximo programa no sabremos si estará presente o no.

"Estoy nerviosa pero me siento más fuerte que nunca. Necesito una respuesta o una explicación porque yo no me merezco esto. Si no aparece abandonaré pero no quiero que tenga ningún contacto conmigo" explicaba la concursante después de ser presentada por Sandra Barneda. "Para perdonarle debería no ver más imágenes de besos y que quisiera conquistarme. Necesito que luche por mí".

Hay que recordar que su historia se remonta 8 meses atrás también con cámaras delante aunque en este caso las de Mujeres y Hombres y Viceversa donde la pareja se conoció. Y tal y como está sucediendo en La isla de las tentaciones 2, han hecho de los rumores y de la infidelidad terreno abonado para el showtime. Si antes fue sus flirteos con otras chicas del programa e incluso con Sofía Suescun o Violeta Mangriñán, ahora ha sido con su magreo y relación con Sandra.

La situación de nervios, celos y espectáculo llegó al punto de que Melyssa fue la primera concursante en escapar de la casa de las chicas para apalear verbalmente a su pareja en las dos ediciones de LIDLT: "Tom Brusse, eres un desgraciado, lo he visto todo que lo sepas. Nunca más me vas a ver en tu vida, he visto cómo te lamían el cuello. ¡Eres un hijo de p***. Que no es un juego. Te vas a la mier**. Desgraciado! Te quería decir en tu p*** cara que eres un desgraciado de mier**, he pasado 48 horas sin dormir. Esta es mi cara".

Y pese a todo, parece que Tom tendrá una última oportunidad para explicarse aunque también le ha confesado a Sandra que se besó con Liseth y que mintió para ocultar ese beso. ¿Habrá hoguera de confrontación?

El negro futuro de Rosito

Las peticiones de Mayka para que su peluche, Rosito, saliera de la villa donde estaba Pablo (a quién se lo había dejado en la maleta para que se acordara de ella) parece que no han fructificado. En las imágenes del debate de La isla de las tentaciones 2 que hemos visto esta noche, la infidelidad de Mayka con Óscar han terminado provocando que el osito terminara colgado de una lámpara. Lleno de pintalabios, eso sí, pero colgado boca abajo.

¿Quemará Pablo a Rosito en una de las próximas hogueras? ¿Conseguirá Mayka recuperar a su peluche tal y como comentó a sus compañeras de Villa Playa? De momento de lo que no cabe duda es de que Rosito se ha convertido en el gran protagonista de La Isla de las Tentaciones.