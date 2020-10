‘La Isla de las Tentaciones 2’: Entre Pablo, Mayka y Óscar pasó lo que todos esperábamos (o no)

La primera pareja en verse las caras después de tres meses de su ruptura en La Isla de las Tentanciones ha sido la de Mayka y Pablo. El primer turno ha sido para Pablo, que se ha sentado junto a Sandra Barneda para contarle su estado actual: Ya no estaba enamorado, pese a los intentos de su ex novia por querer volver a la relación.

Mayka le cogió el testigo para hablar de su tentación, Óscar. El que ya fue pretendiente en la pasada edición conquistó a la murciana y consiguió irse con ella de la isla, aunque según ella, las cosas no fueron iguales una vez fuera y la relación se fue apagando hasta quedarse en nada.

Viendo el fracaso de su relación con Óscar, la presentadora le ha preguntado acerca de la posibilidad de volver con Pablo. "Pablo me ha decepcionado muchísimo, no volvería con él", confesaba a la presentadora. Aún así, se ha mostrado dispuesta a disculparse con él.

El cara a cara con Óscar fue poco más que tenso, aunque no se ha llegado a ninguna conclusión: Ambos afirman que la relación no funcionaba y decidieron coger caminos separados. Lo que más llamó la atención del que fuese pretendiente de Andrea Gasca fue que aseguraba que Mayka no llegó a superar del todo su relación de 3 años con Pablo.

En el reencuentro con Pablo, sin embargo, fue mucho más cálido. Con un tierno gesto por parte de su ex novio regalándole una réplica de Rosito -el oso de peluche que tiró a la hoguera final por el comportamiento de por aquel entonces su pareja-, acabaron hablando distendidamente y sin apenas reproches.

Pablo tuvo un determinante mensaje final para ella: "Quiero que tú existas, yo exista, y no nos peleemos", dijo con una gran sonrisa yéndose del salón. Despidiéndose de Sandra Barneda, fue la misma presentadora la que tuvo que recordarle que diese dos besos a Mayka.