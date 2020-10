¿Qué edad tienen en realidad los protagonistas de ‘Emily in Paris’?

Aunque Emily in París esté llena de clichés sobre los franceses, tenemos que reconocer que nos hemos enganchado hasta ver cinco episodios seguidos. Las aventuras de una joven publicitaria estadounidense en la capital francesa se han convertido en el último pelotazo de la plataforma. ¿Las claves? Una ciudad de ensueño, unos looks increíbles y una narración predecible de la que no puedes apartar la vista.

Lily Collins ha sido la encargada de dar vida a la protagonista de esta serie. Eso sí, hasta hace unos días no sabíamos que edad tenía realmente Emily. Tras las dudas de los fans, Lily respondió en una entrevista para Vogue Reino Unido que la protagonista “podría tener unos 22 años”.

¿Las razones que explica la actriz? “Ha tenido suficiente experiencia en su empresa de Chicago como para ganarse el respeto de su jefa. Es una joven inteligente y realmente innovadora, y no es la primera vez que hace lo que hace. Ha ido a la universidad para estoy y ha hecho prácticas”.

Aunque Emily tuviese 22 años, Lily tiene algunos más. Casi diez más, para ser exactos. La actriz ha cumplido 31 primaveras este mismo año. Eso sí, su cara de adolescente y su esbelta figura podrían pasar por la de una auténtica adolescente si quisiese.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lily Collins (@lilyjcollins) el 12 Oct, 2020 a las 4:24 PDT

Pero, ¿y el resto de cast de Emily in Paris? En LOS40 te desvelamos las edades de los personajes protagonistas de la serie de moda. Alguna que otra podrá sorprenderte. ¡Mira!

Lucas Bravo, quien da vida a Gabriel, el guapísimo vecino de Emily, tiene 32 años. Aunque su personaje no especifica la edad, teniendo en cuenta la experiencia que tiene como chef, la edad del personaje encajaría perfectamente con la del actor. Aunque ya sabéis como es la ficción, tienden a bajar los años siempre que pueden.

Mindy Chen, la primera amiga que hace Emily en París, está interpretada por la estrella de Broadway Ashley Park. Con toda una carrera a las espaldas en musicales, la actriz cuenta con 29 años.

De hecho, con 27 años hizo de adolescente en la adaptación musical de Chicas Malas de Broadway. La joven hacía el papel de Gretchen Wieners, una de las divinas amigas de Regina George.

Camille, uno de los personajes favoritos de la serie, está interpretado por Camille Razat (sí, se llama igual que su personaje). La actriz francesa es de las más jóvenes del reparto con 26 años. Gracias a sus looks en la serie, la joven ha ganado popularidad. Y es que tenemos que reconocer que, aunque los estilismos de Emily sean una pasada, la sencillez y elegancia de Camille gana por goleada.

¿Y la estricta jefa parisina de Emily? Philippine Leroy-Beaulieu, quien da vida a Sylvie, tiene unos fantásticos 57 años. La actriz, que lleva toda la vida trabajando en el cine y en la televisión francesa, está estupenda. Con una figura envidiable, Philippine tiene unas piernas que no duda en enseñar en la serie. Su falda larga de corte lateral es una de nuestras prendas favoritas de la serie.

Plus: Timothée

Si habéis visto la serie completa, recordaréis el octavo episodio de la serie, Family Affair, donde Emily pasa un findesemana en la casa familiar de su amiga Camille. Allí conoce a Timothée, el hermano de su amiga.

La protagonista pasa una noche junto a él sin saber que realmente tiene 17 años y que va al instituto. Realmente el actor tiene 22 años. Se trata de Victor Meutelet, quien es conocido en su país por ser uno de los protagonistas del remake de Gran Hotel.