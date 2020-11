LOS40 Music Awards de 2020: Analizamos los candidatos a Mejor Videoclip del Año Internacional

LOS40 Music Awards es el evento del año y estamos preparando todo para la fecha. Aquí analizamos a los nominados de cada categoría con todo detalle para poner en una balanza los increíbles trabajos que han sacado los artistas este 2020. Los que luchan por ganar el premio a Videoclip del Año en la categoría Internacional, van a tenerlo muy reñido, ya que encontramos creaciones con millones de reproducciones, muy queridas por el público a nivel mundial. Analizamos el vestuario, la fotografía y la idea detrás de la estética audiovisual. Todo cuenta.

Entre estas cinco opciones estará el elegido: Blinding Lights de The Weeknd, Rain On Me de Lady Gaga & Ariana Grande, Kings & Queens de Ava Max, Dance Monkey de Tones & I y Physical de Dua Lipa. No es casualidad que algunos de ellos como The Weeknd, Lady Gaga y Dua Lipa se disputen también un premio en la categoría de Artista del Año y Álbum del año. Tres artistas que lideran las listas internacionales por su remarcable trabajo estos meses. Puedes ver el resto de artistas nominados en cada categoría aquí. ¡Empezamos!

‘Blinding Lights’ de The Weeknd

Analizamos los candidatos a Videoclip del Año Internacional de LOS40 Music Awards

Este videoclip nocturno fue uno de los elementos principales durante la misteriosa vuelta musical de Abel Makkonen. Lanzó Heartless primero y continuó la historia nocturna en Las Vegas con Blinding Lights. Una obra de arte visual que une dos videoclips de la mano de Anton Tammi que cobran mucho más sentido si se ven seguidos. Estos salieron antes de tener información acerca de su último proyecto, After Hours, por lo que aumentaba aún más las expectativas.

Nocturno, psicodélico y a lo Fast & Furious ha enamorado a sus seguidores, algo que se refleja en los 279 millones de reproducciones en la plataforma de Youtube. Con la temática principal de las drogas, la fama y el dinero, narran una historia. La interpretación de Makkonen junto los planos veloces hacen que te metas totalmente en la historia y sufras, de alguna forma, los efectos de los estupefacientes que el vocalista está experimentando. Pero a la vez, esa libertad que da verle correr por las calles desérticas de la ciudad, bailando en medio de la carretera.

No se puede pasar por alto la caracterización de las heridas ensangrentadas de su cara que añaden un plus de morbo al personaje y que no terminó en el rodaje. Le acompañaron en su actuación de los MTV, manteniendo el papel hasta el final.

‘Rain On Me’ de Lady Gaga y Ariana Grande

Analizamos los candidatos a Videoclip del Año Internacional de LOS40 Music Awards

Sin duda, Rain On Me ha sido uno de los protagonistas del año acumulando 246 millones de reproducciones hasta el momento. Las dos divas, Lady Gaga y Ariana Grande, se unían para dar un aperitivo de Chromática, el último álbum de Gaga. Un tema dance pop muy característico de la artista que empezaba visualmente con algo de morbo también. Un cuchillo clavado en su pierna daba comienzo a una estética cyberpunk que predomina en el videoclip: Cueros, tachuelas, medias de rejilla, adornos faciales, melenas extravagantes, corsés imposibles, uñas kilométricas, múltiples cadenas, botas de plataforma gruesa, maquillaje como de otro planeta...

Consiguieron dejarnos boquiabiertos con esa coreografía bajo la lluvia de Richy Jackson. Con esta nominación aplaudimos, sobre todo, su trabajo que destaca en esta creación. El bailarín expresaba su proceso creativo a People: “Para el video musical, mi visión coreográfica fue sobre cómo hacer que Gaga y Ariana fueran dos artistas independientes con sus movimientos de baile. Y luego cómo unirlas también como una sola bajo esta fantástica canción”.

‘Kings & Queens’ de Ava Max

Analizamos los candidatos a Videoclip del Año Internacional de LOS40 Music Awards

Ava Max, un descubrimiento este 2020, sacaba quince temas en su álbum debut Heaven & Hell. En Kings & Queens, la protagonista se coronaba como reina del cielo (heaven) sentándose en su silla a lo Juego de Tronos. En el videoclip de 120 millones de visitas predomina una estética muy limpia, en la predomina el blanco y el dorado, pero para nada simple o sencilla. El director Isaac Rentz y Max querían darle un ambiente celestial por eso las palomas que vuelan al lado de la protagonista o las estatuas angelicales que decoran el fondo de la sala.

Las tres escenas clave en este videoclip son: el momento coreografía con guitarra eléctrica, el momento celebración con banquete y el momento ajedrez haciendo referencia al título del vídeo. Perfectas para transmitir el mensaje de sororidad y feminismo que tiene la canción: “Para todas las reinas que están luchando solas, que sepan que no están bailando solas”. Estas mujeres fuertes, poderosas y buenas que reinan en el cielo son lo más importante de esta nominación.

‘Dance Monkey’ de Tones & I

Analizamos los candidatos a Videoclip del Año Internacional de LOS40 Music Awards

El humor es la clave del éxito en el caso de la australiana. Tones & I lo petaba con el videoclip de Dance Monkey dirigido por Liam Kelly y Nick Kozakis. Una canción eletropop que se incluía en el EP The Kids are coming. La historia de un anciano en una residencia parecía que presentaba un vídeo triste sobre la soledad, pero nada tenía que ver. Un grupo de gente mayor haciendo de las suyas, bailando y pasándoselo bien es la inteligente y divertida propuesta que ha alcanzado 1.000 millones de visualizaciones en Youtube. El top dentro de los nominados. Una historia genuina que ha encantado en redes sociales, a las que le atribuimos parte de su difusión.

“You know you stopped me dead while I was passing by / And now I beg to see you dance just one more time”, dice la letra que acompaña a lo visual. Nos hace reflexionar sobre nuestros mayores, pero lo hace con alegría y optimismo. Tal vez eso sea lo mejor, escoger un tema “ya usado” atribuyéndole una perspectiva nunca vista. La sorpresa, la comedia y la humanización son los protagonistas de este vídeo.

‘Physical’ de Dua Lipa

Analizamos los candidatos a Videoclip del Año Internacional de LOS40 Music Awards

La estrella en auge, Dua Lipa, nos regalaba Physical dentro de su álbum de 2020 Future Nostalgia que ha dado tanto de qué hablar. El videoclip de este tema tan sonado acumula 219 millones de reproducciones y hace un homenaje al mundo de la danza, manteniendo los toques vintage que tiene todo su disco y manifestando también que el synth-pop nunca muere. Una pieza de arte visual dirigido por CANADA con muchísimos elementos: una historia de amor, numerosos planos, miles de vestuarios, coreografías elegantes y dinámicas. Efectivamente, necesitas verlo más de una vez para entender todo lo que está pasando en él.

Hay que destacar la conversión de nuestra protagonista en un dibujo animado y los efectos visuales que observamos en Physical. Brilla el trabajo audiovisual durante los cuatro minutos que dura la canción. Otros de los elementos a destacar es su referencia en el estribillo a Let's Get Physical, la canción de Olivia Newton publicada en 1981. Una máquina del tiempo de la mano de la británica.

Tras haber analizado los cinco candidatos para LOS40 Music Awards, ¿tienes ganador definitivo? Este próximo 11 de diciembre tendremos el nuestro.