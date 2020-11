María Pombo y la foto que muestra su realidad del embarazo: "¡Llevo una semana levantándome deforme!"

María Pombo se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su vida: el embarazo de su primer bebé. Sin embargo y a pesar de la lluvia de piropos de todo tipo de influencers a las 30 semanas de gestación, la empresaria no comparte la misma opinión y ella no se ve nada guapa en este momento.

Bien es cierto que María Pombo se encuentra en la recta final del camino hacia la maternidad, razón por la que, según ella misma ha explicado en sus stories, su tripa va creciendo más y más cada día y su cuerpo cambiando a una velocidad increíble. Algo con lo que no parece del todo satisfecha, al menos no en todas las partes de su cuerpo.

Tanto, que afirma que durante el embarazo apenas se está haciendo fotos (más allá de las necesarias por su trabajo), ya que, dice que no le gusta cómo sale en ninguna. ¿El problema? Confiesa que se ve la cara súper hinchada, "como si le hubieran cien mil picado avispas".

También y previniendo la lluvia de posibles críticas a las que iba a tener que hacer frente, ha querido explicar que su malestar no iba referido a ninguna cuestión de peso y que está muy satisfecha con los 10 kilos que ha ganado durante su embarazo. Por eso, ha matizado que su problema real es la retención de líquidos, culpable de que no se reconozca por las mañanas cuando se levanta.

Y, para los más incrédulos, María Pombo ha querido compartir (no sin antes pensárselo mucho) el que probablemente haya sido su selfie más duro, aunque también, el más repleto de sinceridad. "Esta es una realidad, es indudable. Pero es que también hay otra realidad", comenzaba explicando la influencer que continuaba: "La de ayer por la mañana, cuando me levanté…Bueno, no ayer…¡llevo una semana levantándome deforme! Voy a subir la foto para que veáis de lo que hablo y la otra cara de la moneda".

Selfie compartido por María Pombo en sus stories de Instagram. / Instagram / Instagram @mariapombo

Con esta foto selfie sin maquillaje y totalmente al natural en la que se comparaba con la imagen de un perro con la cara hinchada al grito humorístico de "Encuentra las 7 diferencias". Y es que, María Pombo no ha sido la única que ha usado las redes sociales para decir que el embarazo no es tan mágico como mucha gente cree, aunque en todo momento mantiene que está feliz. Otras celebs como Ashley Graham no han dudado en mostrar el postparto, así como Katy Perry o Jennifer López.