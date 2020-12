Spice Girls: Una divertida tarde en el Ritz con Joaquín Luqui presentando Spice World

En la Navidad de 1997, hace ahora 23 años, se estrenó en todos los cines Spice World, el debut cinematográfico de las Spice Girls. Poco antes, las ‘chicas picantes’ vinieron a España a presentar la película y a recoger un Premio Ondas. Durante su estancia en Madrid, se alojaron en el Hotel Ritz y se encontraron con Joaquín Luqui. Recordamos algunos fragmentos de esa entrevista tan especial para LOS40, en la que no faltaron simpáticos guiños a España.

En un ambiente absolutamente divertido, las cinco Spice Girls hablaron de su primera película (Spice World) y de su segundo álbum (Spiceworld) que se había publicado poco antes. Las chicas se presentaron y, a continuación, Joaquín Luqui les dio la enhorabuena por las ventas alcanzadas: “Hola, soy Geri. Hola soy Melanie C. Hola soy Emma. Hola soy Mel B. Hola soy Victoria”. Joaquín Luqui: “Felicidades. Un millón, en una semana un millón del nuevo álbum. La compañía me lo ha dicho, y en España más de dos veces Platino”. Spice Girls: “...Guauu!. ¡Bien!, Gracias, muchas gracias!".

En 1996, las Spice Girls arrasaron en todo el mundo con la canción Wannabe de su álbum debut Spice. Su mantra sobre el ‘Girl Power’ inspiró a toda una generación de chicas. Después de que Spice vendiera 31 millones de copias en todo el mundo, el siguiente paso inevitable era llevarlas a la gran pantalla. Había que aprovechar el momento y rentabilizar al máximo a uno de los grupos más populares del mundo

Spice World es una comedia musical británica dirigida por Bob Spiers y escrita por Kim Fuller (hermano de su manager, Simon Fuller). El filme, rodado entre Junio y Agosto de 1997, sigue una línea similar a la de los Beatles en Qué noche la de aquel día, de 1964. Melanie Brown (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) y Victoria Beckham (Posh Spice), representan una versión cómica de sí mismas. El argumento gira en torno a las cinco chicas intentando ofrecer su mayor concierto, el más importante, en el Royal Albert Hall de Londres. Mientras, un reportero de la prensa amarilla las espía, su mejor amiga se pone de parto y Ginger Spice besa a un alien.

Spiceworld es la banda sonora de Spice World

Para encajar el rodaje de la película con la grabación del segundo disco, se instaló un estudio portátil en el set de rodaje. Terminaron de escribir algunas canciones del álbum – y de la película – durante la producción. “Fue muy bueno hacer el álbum al mismo tiempo que la película porque estábamos siempre hiperactivas después de un día de rodaje”, comentó Posh en The Telegraph. Se las ingeniaron para filmar durante el día y grabar por la noche.

Es por eso que las canciones de Spiceworld, son en realidad su banda sonora. “Casi todas las canciones del álbum están”. Joaquín Luqui: “¿Todas las canciones del segundo álbum están en la película?. Spice Girls: “Sí. Es la banda sonora… grabamos el segundo álbum mientras estábamos haciendo la película... ¡Y la película sale en Navidad!”. Luqui: "La película es un homenaje a algo como la comedia inglesa... Spice Girls: “Sí, comedia inglesa. Básicamente es cinco chicas, cinco vidas, cinco días viviendo alrededor del concierto”.

Spice World puede jactarse de incluir en su elenco a veteranos actores y artistas. Meat Loaf, por ejemplo, es el conductor de confianza del autobús. El mismísimo James Bond, Roger Moore, interpreta a un villano inspirado en las películas de 007, con un cerdito como mascota, Hugh Laurie, Bob Geldof, Jonathan Ross, Jools Holland, Bob Hoskins, Elton John, e incluso participa Elvis Costello en el papel barman. El músico encontró divertido su papel porque era “irónico”: “Había dejado de beber un par de años antes, así que creo que la idea de ser barman era algo irónico”. Las Spice Girls eran tan populares que el Príncipe Carlos y sus hijos, Guillermo y Harry asistieron al estreno.

El público español, el mejor del mundo

Las Spice Girls siempre manifestaron lo mucho que les gustaba el púbico español. Durante su charla con Joaquín Luqui, volvieron a constatarlo, e incluso dijeron que era el mejor del mundo. Por su parte, Geri recordó su sangre española… y lo hizo hablando en español: “Sabes lo que pienso y que me gustaría decir es que cada vez que venimos a España recibimos una respuesta tan impresionante, incluso más que en otras partes del mundo. Los fans aquí son tan entregados, nosotras realmente lo apreciamos. Diría que en España hemos descubierto a los fans más locos que tenemos, y los adoramos. Muchos Besos y gracias de las chicas picantes". Joaquín Luqui: “Geri, tú tienes una familia española, pero no has hablado hasta ahora”. Geri Halliwell: "Hola, mi tía María Victoria, ¿qué tal?, y José Luis... Guillermo y Juan". Luqui: “¿Ellos viven en España?”. Geri: "Sí viven en Huesca y Barcelona también".

La entrevista se hizo justo un día antes de la gala de los Premios Ondas el 13 de Noviembre de 1997, en la que recibieron una Mención Especial. El grupo también tenía que actuar, pero en el momento se salir, se negaron a hacerlo: los fotógrafos debían abandonar la sala. Finalmente, las Spice Girls salieron y cantaron en ‘playback’. El público respondió con un sonoro abucheo.

Spice Girls: “¡Que viva España!”

Aunque las críticas fueron demoledoras, lo cierto es que Spice World obtuvo un gran éxito de taquilla: 100 millones de dólares en todo el mundo. La película estuvo nominada a siete Razzies (premios a lo peor del cine). Ganaron uno: Peor Actriz, un honor que compartieron las cinco chicas.

En su encuentro con LOS40, las cinco chicas picantes promocionaron la película lo mejor que pudieron… y terminaron cantando a lo Manolo Escobar: "Hola, soy Geri de Spice Girls ¡vamos con Spice World!. Adiós. Hola, soy Melanie C... compra el nuevo álbum, que es la banda sonora de una nueva película Spice World el 26 de Diciembre. Hola, soy Emma... compra el nuevo álbum y ve el nuevo filme Grrrr. Hola, soy Mel B, quiero decir que te gustará mucho nuestra película porque no solo son las Spice Girls, sino que veréis asombrosas aventuras, así que id a verla, quiero veros pronto en la gira el próximo año. Adiós. Soy Victoria. Gracias por el apoyo por nuestro primer álbum y esperamos que disfrutéis igual de nuestro segundo álbum por el amor con el que lo hemos hecho. ¡Que Viva España!”.