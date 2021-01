Qué ver en la tele, en Netflix o en HBO este fin de semana de enero con nieve: series, pelis y programas

El fin de semana se presenta complicado en gran parte de España y la verdad es que con el frío que está dejando la borrasca Filomena sumado a la crisis sanitaria derivada del coronavirus, pasar el rato en casa se está convirtiendo en el mejor de todos los planes. Pero, ¿qué puedes ver en la televisión, en Netflix o en HBO este finde?

Desde LOS40.com te desgranamos toda la programación de la tele y las plataformas digitales para que, si te surgen dudas, sepas entre qué puedes elegir.

Televisión en abierto

La televisión en abierto ofrecerá este fin de semana una gran variedad de contenidos para todos los gustos. Habrá desde sesiones de documentales, hasta la final de Tu Cara Me Suena pasando por uno de los éxitos del momento, la telenovela turca 'Mi Hija'.

- Viernes

La 1 y La 2: Para la noche del viernes la televisión pública tiene preparada en La 1 la película Cazafantasmas, mientras que en La 2 pondrán las películas de Luis G Berlanga Patrimonio Nacional y Calabuch.

Antena 3 y La Sexta: Antena 3 arrancará su programación de fin de semana con la emisión de la final del talent Tu Cara Me Suena mientras que en La Sexta la programación será La Sexta Columna, con un programa en el que tratarán lo ocurrido en Estados Unidos hace solo unos días y después Equipo de Investigación.

Telecinco y Cuatro: El fin de semana arrancará en Telecinco con Volverte a Ver, el programa de entretenimiento conducido por Carlos Sobera y en Cuatro con un blockbuster, Warcraft.



- Sábado

La 1 y La 2: En las cadenas públicas el sábado por la tarde se podrá ver las películas Té y amor, Cuando el corazón se rompe y Blanca por fuera y rosa por dentro en La 1 y en La 2 Saber y ganar seguido de los programas Grandes documentales, Jardines con historia y Las Rutas de Ambrosio.

El sábado por la noche será el turno en La 1 de la película Un viaje de diez metros, en la que se cuenta la historia de Los Kadam, que lejos de su India natal se establecen en el sur de Francia, y de El curioso caso de Benjamin Button, la película de Brad Pitt y Cate Blanchett en la que un hombre recorre el camino de la vida al revés.

En La 2, por su parte, emitirán la película El extraordinario viaje de T.S. Spivet, que cuenta la historia de un genio de 10 años al que se le concede un importante premio, y después La noche temática.

Antena 3 y La Sexta: La tarde del sábado también estará ocupada por el cine en Atresmedia. En Antena 3 será el turno del estreno de la película Dime quién eres y a continuación llegarán La venganza de una hermana y Trágica obsesión. Por su parte, en La Sexta se emitirá el estreno de las películas El planeta de los tiburones y El imperio de los tiburones y a continuación Lavantula, un film que cuenta cómo la erupción de un volcán en Los Ángeles despierta a unos terroríficos seres arácnidos.

Ya por la noche, Antena 3 tiene programado El Juego de los anillos, el concurso presentado por Jorge Fernández en el que tres parejas se enfrentan a varias preguntas para alcanzar un premio en metálico y en La Sexta será la hora de La Sexta Noche.

Telecinco y Cuatro: La tarde del sábado arrancará en Telecinco con el programa Viva la vida y en Cuatro con las películas para toda la familia Percy Jackson y el ladrón del rayo y Thor: el mundo oscuro.

Por la noche, Telecinco continuará con sus programas con Sábado deluxe y en Cuatro será la hora de El blockbuster con Percy Jackson y el mar de los monstruos y después Serpientes en el avión.

- Domingo

La 1 y La 2: El fin de semana se cerrará en las cadenas públicas con una tarde de cine y documentales con Mi prima, el amor y yo, Con Lili no se juega y Kattie Fforde: no me olvides. Por la noche, La 2 emitirá un programa de Imprescindibles con Ainhoa Arteta como protagonista y después la película Sexo fácil, películas tristes y La 1 otra sesión de películas: Mortal Engines, Terminator y Siete deseos.

Antena 3 y La Sexta: Para cerrar la semana Antena 3 emitirá por la tarde las película La Trampa, No sin mis hijas e Identidad robada y por la noche un nuevo capítulo de la telenovela turca Mi Hija.

Por su parte, La Sexta emitirá por la tarde el magazine Liarla Pardo y por la noche las películas El golpe del siglo, El Séquito y Tormenta Magnética.

Telecinco y Cuatro: Mediaset tiene reservado para el domingo por la tarde en Telecinco el programa Viva la Vida y para por la noche las películas El Fraude y La madre. En Cuatro se emitirán dos películas por la tarde y por la noche el programa Cuarto Milenio.

Netflix

Si no te convence nada de lo que está programado en la televisión, puede que Netflix sea tu alternativa. Aunque esta plataforma de películas y series en streaming tiene un catálogo enorme entre el que elegir, desde LOS40 destacamos los estrenos de este mes:

- Series:

Lupin: Una serie original francesa del género drama en la que se cuentan las aventuras de un caballero y ladrón de guante blanco. Los Bridgestone: Esta serie romántica cuenta la historia de los ocho hermanos Bridgestone en sus andaduras en búsqueda del amor. Está basada en las novelas de Julia Quinn. El desorden que dejas: Si todavía no has visto El desorden que dejas este puede ser un buen momento. La serie española está arrasando en Netflix. Cobra Kai: Con el año nuevo han llegado a Netflix los episodios de la tercera temporada de la secuela de la conocida película de artes marciales. Jurassic World, Campamento cretácico: el próximo 22 de enero se estrenará la segunda temporada de esta serie, así que si no has visto todavía la primera puede ser un buen momento para engancharte.

- Películas

Fragmentos de una mujer: El 7 de enero se estrenó en Netflix Fragmentos de una mujer, dirigida por Krnén Mundroczó, una película dramática en la que se narra la historia de Martha y Sean, una pareja de Boston que está a punto de conocer la paternidad cuando la vida les da un giro traumático. Mummy: Otra de las novedades en Netflix es Mummy, una película de suspense protagonizada por Tom Cruise y Anabelle Wallins en la que se narra la historia de un grupo de militares que encuentran la momia de una princesa del Antiguo Egipto con la que consiguen desatar el poder y la ira de los dioses. Superniños: Si buscas una película para toda la familia Superniños puede ser una opción. En Superniños unos alienígenas capturan a los superhéroes de la Tierra y sus hijos tendrán que rescatarles trabajando en equipo.

HBO

Si eres más de HBO que de Netflix, aquí tienes también los estrenos que acaban de llegar a la plataforma y que puedes ver este frío fin de semana.

- Series

La extraordinaria playlist de Zoey: Acaba de llegar a la plataforma las segunda temporada de esta exitosa serie en la que se puede conocer todavía más sobre el peculiar superpoder que permite a la protagonista saber qué piensa la gente a través de canciones de éxito. 30 monedas: Recién estrenada está también 30 monedas, una serie española de Álex de la Iglesia en la que se narra la historia del padre Vergara, un hombre que huye de su pasado refugiándose del mismísimo demonio que le persigue para recuperar su tesoro, una de las 30 monedas por las que Judas traicionó a Cristo.

- Películas

Batman vs Superman, el amanecer de la justicia: la película de La liga de la Justicia en la que Batman se enfrenta a Superman por temor a que su afán de poder termine nublándole y lo convierta en villano. Mar Adentro: Acaba de llegar a HBO Mar Adentro, la película que cuenta la historia de Ramón Sampedro, un cuadrapléjico que quiere que le ayuden a morir con dignidad. La sal de la Tierra: Este documental dirigido por Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salbado hace un recorrido por la vida profesional del fotógrafo Sebastiao Salgado no ha parado de cosechar premios desde su estreno en 2014 y sin duda, es una película que merece la pena ser vista. Grupo 7: Esta película española de Alberto Rodríguez Líbero e interpretada por Antonio de la Torre y Mario Casas plasma la hisotoria del Grupo 7, una unidad policial que tiene como objetivo limpiar de droga las calles del centro de Sevilla de cara a la Expo del 92.