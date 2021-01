Filomena inspira a Andrés (Dvicio) y resume el sentimiento de los madrileños en una canción

Si ha habido una frase que ha conseguido ser la más repetida a lo largo del fin de semana esa ha sido, sin duda, “¡Cómo nieva en Madrid!” A su paso, Filomena ha dejado estampas de película en la capital, así como muchas dificultades entre los habitantes de la ciudad, entre ellas de las de los locutores de LOS40 para poder acceder a la radio.

Pues bien, entre tantos copos de nieve las reacciones de las celebs han sido de lo más dispares, desde aquellos que se han atrevido a posar sin ropa en medio del temporal, como Cristina Pedroche o Paco León, hasta los que se han encontrado en pleno centro disfrutando de la nieve, como Sebastián Yatra e Itziar Castro.

Sin embargo, si ha habido un artista de nuestro país que ha sido de lo más aplaudido en las redes sociales por su homenaje meteorológico, ese ha sido sin duda, Andrés Ceballos, el vocalista de Dvicio. Desde su propia terraza, de pies a cabeza vestido con la equipación más invernal posible y guitarra en mano, el cantante se metió hasta las rodillas dentro de la nieve para cantar lo que todos estábamos pensado: "¡Cómo nieva en Madrid!"

“Hoy me he levantado y sigue todo nevado, mis dedos congelados, de blanco se ha pintado Madrid. Llega Filomena, los coches con cadenas, los niños sin escuela, ¡jamás he visto una cosa así aquí en Madrid!”, recitaba el madrileño en sus estrofas con una sonrisa de felicidad en una canción de lo más alegre con la que Andrés ha conseguido reflejar el gran impacto de los habitantes de la capital al ver a su alrededor algo que no ocurría desde hacía décadas. Sin olvidarse de imágenes tan memorables (y repetidas) como las de la gente esquiando por las zonas más emblemáticas de Madrid. Todo, con un trasfondo de lo más optimista en una letra en la que nos recuerda que, después de todo lo vivido en 2020, "año de nieves es año de bienes", tal y como dice el refrán.

Tal ha sido el éxito de este improvisado tema de Andrés Ceballos que ya ha habido más de un seguidor que lo ha sugerido como próximo single de Dvicio. Desde luego, parece que Filomena ha sido toda una fuente de inspiración.