Farrokh Bulsara es un nombre que, aparentemente, no tiene gran potencial para aparecer en los créditos de una canción o un show multitudinario en el que asistan miles de personas. Es el nombre con el que nació, en Zandíbar y en 1946, un hombre que estaría llamado a convertirse en uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Pero no lo conocimos con ese nombre, sino con otro que resuena aún en las listas de los más importantes: Freddie Mercury.

Después de pasar su infancia en su país natal, sus padres lo enviaron a la India para que pudiera recibir una buena educación. Allí fue donde su nombre de pila, Farrokh, comenzó a desaparecer. Él mismo firmaba como Frederick en ocasiones y sus amigos de la escuela lo llamaban Freddie, una traducción al inglés de su nombre real.

En los primeros años 60, su familia decidió emigrar a Reino Unido para huir de la violencia que sufría la isla africana. Allí comenzó a interesarse de una forma mas profesional por la música, y fundó varias bandas con las que empezaría a despuntar en esa disciplina. La primera de ellas fue The Hectics, una agrupación amateur que tocaba rock n' roll.

En el verano de 1969 empezó a cantar en un grupo de Liverpool llamado Ibex, que tuvo una efímera y complicada existencia. Ya en 1970 se cruzó en su camino la banda Smile, en la se encontraba su amigo Tim Staffell y que en ese momento había decidido abandonar la formación. En ese momento, Brian May y Roger Taylor le pidieron a Freddie que fuera el vocalista del grupo.

Freddie Mercury y la canción por la que se cambió el nombre con Queen

Es justo en esta parte de la historia donde la aventura musical de Farrokh Bulsara da un giro completo y empieza su carrera meteórica. Fue Freddie quien insistió en renombrar a la banda, y fue también su idea de bautizarla como Queen. Al mismo tiempo, cambió su apellido artístico y desde ahí se hizo llamar Freddie Mercury.

Mercury es un nombre con muchas interpretaciones diferentes, y a todos nos viene a la cabeza el elemento químico o el mensajero de los dioses en la mitología griega. Precisamente ese significado lo podemos encontrar en My Fairy King, una de las primeras canciones que el grupo grabó, y que está incluida en su disco homómino, que vio la luz en 1973. Esta canción habla de Rhye, un mundo fantástico creado por el vocalista en el que habitan dragones y hadas. De hecho, en ella podemos encontrar este verso: "Mother Mercury, look what they've done to me (Madre Mercurio, mira lo que me han hecho)". En una ocasión, el músico dijo que se refería a su madre, razón por la que puede que tomara ese apellido para sí mismo.

John Deacon, Brian May, Roger Taylor y Freddie Mercury, los miembros de Queen, posando en un retrato de 1973. / RB/Redferns

My Fairy King fue una de las primeras canciones escritas por Queen, entendida como la banda con sus miembros al completo. Otras de las que ya se conocían eran otras composiciones sobrantes de las anteriores agrupaciones en las que había participado Freddie Mercury. En ella, además pudimos comprobar las capacidades de Freddie al piano. "Fue la primera vez que realmente vimos a Freddie trabajando a máxima capacidad. No teníamos un piano en el escenario en ese momento, por lo que en el estudio de grabación Freddie tuvo la oportunidad de crear con el piano, y de hecho, fue muy emocionante", declaró Brian May en su momento.