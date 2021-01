Regé-Jean Page ('Los Bridgerton'), explica el truco de su familia para no ver sus escenas íntimas en la serie

Regé-Jean Page se ha convertido en el nuevo galán de moda gracias a la serie de Netflix Los Bridgerton, aunque anteriormente ya le habíamos podido ver en otras producciones como Harry Potter, en las que había pasado mucho más desapercibido.

Ahora, bajo la piel de Simon Basset Duque de Hastings, este actor se ha ganado un hueco de lo más reseñable entre los chicos más buscados del momento. Un éxito que, al parecer no tiene intención de cesar, a juzgar por los rumores que le barajan como posible nuevo James Bond.

En resumen, Regé-Jean Page está de moda y ha dejado sin palabras a los seguidores de Los Bridgerton por muchas razones, entre las que se encuentran también, sus múltiples escenas de sexo en las que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Unas imágenes que la mayoría no tendría ningún problema en mirar sin perderse detalle alguno, teniendo en cuenta el apabullante éxito del físico del actor, salvo si pensamos en un grupo de personas muy cercano a su entorno: su familia.

Ha sido el propio actor quien ha desvelado en el programa de Jimmy Fallon The Tonight Show una táctica que llevan a cabo los miembros de su familia a través de un grupo de WhatsApp para que nadie se escandalice al ver en qué ocupan sus ratos el Duque de Hastings y Daphne Bridgerton. "En el grupo familiar de WhatsApp ponemos luces rojas intermitentes, en plan: 'Episodio 5' (y símbolos de alerta). Pero a veces no lo leen todos. Una vez nos olvidamos de una de mis primas y me envió un mensaje como: 'Tuve que hacer tantas tazas de té tácticas durante el capítulo... Y luego, volví y tú todavía estabas ahí, así que tuve que regresar y encender de nuevo la tetera'. Así que mi familia está muy muy estimulada con cafeína a estas alturas, lo que suena como una combinación mortal", bromeaba el intérprete en el plató del late show.

Los trucos de las escenas de sexo en 'Los Bridgerton'

En una entrevista con la revista Vulture, la responsable de este tipo de escenas Lizzy Talbot ha desvelado que uno de los mayores "problemas" durante la grabación de los momentos íntimos entre el Duque de Hastings y Daphne Bridgerton era precisamente el hecho de que el decorado fuera tan fiel a la realidad de la época.

Y es que, en el siglo XIX la gente normalmente era de una estatura menor de la que tenemos ahora y, por lo tanto, sus camas iban acordes con su tamaño. Fue precisamente la altura de Regé-Jean Page (1,83 m) la causante de más de una caída de la cama del actor.

¡Nadie dijo que fuera fácil ser el conquistador de la temporada!