Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez podrían irse a vivir a Francia

Mientras Aurah Ruiz estaba en La casa fuerte, supimos que su supuesta pareja, Jesé Rodríguez, se quedaba sin equipo a la espera de una alternativa para su futuro profesional. Y decimos supuesta porque mientras ella estaba en el reality, no estaba clara cuál era su relación.

Justo antes de entrar, la situación entre ellos se complicó. Después de haberse dicho lo más fuerte en tiempos pasados, parece que habían encontrado el modo de arreglar las cosas entre ellos y habían vuelto como pareja. Pero él fue infiel con una amiga de Aurah y la historia acabó en tragedia griega cuando ella los descubrió y acabó tirando un montón de enseres a la piscina del lugar donde los había encontrado.

Una vez en La casa fuerte, Jesé hizo algo inesperado. Entró por teléfono en el programa para hablar con su chica que no podía creerse que con su estatus de futbolista estuviera haciendo algo así. Aun así, quedaban conversaciones pendientes. Parte la tuvieron cuando ella salió unas horas de la casa para acudir a un juicio para atender una demanda que le había puesto él cuando eran ex. Todo un culebrón, sin duda.

El caso es que se acabó el programa, Aurah salió y se reencontró con Jesé. Retomaron su relación y, desde entonces, la canaria no ha cesado de vivir rodeada de lujos que ha ido compartiendo en redes sociales. Nada más salir de la casa, el futbolista fue a buscarla con un Lamborghini Urus blanco valorado en nada más y nada menos que ¡250.000 euros!

Y no fue más que el principio. Regreso a casa en jet privado, regalos de miles de euros y un armario que vuelve a estar lleno de prendas de firma. Y eso que no hace tanto se quejaba de que no podía pagar el colegio de su hijo con lo que le pasaba Jesé. Un colegio que, por cierto, cuesta 2500 euros al mes.

¿Vuelta a Francia?

Y todo indica que podría seguir llevando esa vida de lujo ahora que Jesé ha recibido una oferta millonaria para jugar en Niza. El equipo le quiere para reforzar su delantera y ha parecido obviar el poco rendimiento que algunos creen que ofreció en el Paris Saint Germain, su anterior equipo.

Así que la pareja podría volver a Francia donde Jesé ya estuvo jugando las últimas cinco temporadas. Eso sí, se alejaría de sus ex que están en guerra con él. Melody Santana, la madre de sus dos primeros hijos le reclama la manutención. Janira Barm, con la que tuvo su segundo hijo tan solo hace unas semanas, se queja de que no ha ido a conocer al bebé.

Y Aurah, mientras, feliz de la vida, disfrutando de la vida de lujos que le ofrece su relación con el padre de su hijo Nyan. ¿Aceptarán la oferta de irse a Francia?