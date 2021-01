Olivia Rodrigo, emocionada ante estas increíbles covers de Driver's license

Screw it, here’s the song. It’s bloody lovely isn’t it. @Olivia_Rodrigo you are a spectacular musician. 💙 pic.twitter.com/RSBxcjGVYI

i know everyone’s singing it today (and for good reason) but i thought i’d mix it up w a mashup :)) lmk how u like!! @Olivia_Rodrigo @taylornation13 @taylorswift13 pic.twitter.com/GZVFXExba9