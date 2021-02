'MasterChef Junior 8' defiende a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez ante el aluvión de quejas

MasterChef Junior ha vivido con su octava y última edición una de las más vistas y exitosas pero también una de las más polémicas. Al parecer no a todos los espectadores les hicieron gracia cierto tipo de bromas de Jordi Cruz y Pepe Rodríguez hacia los niños, en las que hablaban de enamoramientos y de su vida sentimental. Aunque éstas no han sido las únicas críticas que ha recibido la última temporada del talent, en la que la pequeña Aurora se proclamó vencedora a sus 9 años.

Por todo ello, Toñi Prieto, directora de Programas de Entretenimiento de TVE, ha hecho frente a los comentarios en el programa RTVE Responde. En relación a los comportamientos de los niños, sobre los cuales ya los propios jueces se manifestaron en la presentación del concurso diciendo que éste era el grupo de concursantes más revoltoso hasta la fecha, ha dicho: "cuando hacemos un casting vemos sus dotes culinarias, no si el niño está bien educado o es más revoltoso". Un tema que ha dado mucho que hablar durante las semanas en las que ha durado el programa, donde incluso Jordi Cruz tuvo que regañar a Javier, el más pequeño del grupo, por llamar “fea” a una de sus compañeras.

Un tipo de conducta sobre la que Toñi Prieto ha afirmado que: “MasterChef Junior no fomenta ni permite estos comportamientos". "No olvidemos que son niños", añadía la directora insistiendo en que "cuando hay un comportamiento que no es propio, los jueces les recriminan y les llaman la atención".

Los comentarios de Jordi Cruz y Pepe Rodríguez sobre "los novios y novias"

Una de las críticas más repetidas sobre MasterChef Junior 8 ha ido en relación con la vida amorosa de los concursantes, es decir, de los niños. Más allá del popular crush de Henar con Jordi Cruz, no han sido pocas las voces que a través de las redes sociales han manifestado su rechazo hacia algunos episodios del programa en los que los jueces hacían "demasiado" énfasis en las conductas sentimentales de los pequeños. Una pega a la que se une el hecho de que, en todos los casos en los que esto se ha dado, ha sido con conductas única y exclusivamente de tipo heterosexual.

Sin embargo, Toñi Moreno ha defendido a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez afirmando que "los niños hablan de eso de forma cotidiana", a lo que añadía: "Los adultos les damos más trascendencia. Ellos lo confunden con amistad y cariño. Hacemos esos chascarrillos porque son ellos los que lo fomentan, no los presentadores o los jueces".