Selena Gómez, J Balvin o Demi Lovato, artistas que han alzado la voz por la salud mental

Como cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un asunto que poco a poco va alejándose cada vez más de los tabúes que le rodeaban. Y es que cada vez son más los rostros conocidos que alzan la voz por la salud mental, algunos con gran repercusión como Selena Gómez o J Balvin, poniéndose a sí mismos como ejemplo y contribuyendo a la misión de hablar con naturalidad sobre problemas como la depresión o la ansiedad, entre otros.

Selena Gómez, un ejemplo de lucha a favor de la salud mental

Si hay una celeb internacional que ha ayudado a la importancia de visibilizar cualquier problema de esta índole, esa es Selena Gómez. Tanto que acaba de recibir un Premio de la Herencia Hispana por su lucha a favor de la salud mental, además de donar parte de las ganancias de su firma de maquillaje, Rare Beauty a esta causa, por no hablar de que se atrevió a hablar sin tapujos del suicidio juvenil en la serie Por Trece Razones de Netflix. Sus problemas de ansiedad la llevaron a tener que recibir tratamiento en un centro psiquiátrico y poco después descubrió que padece trastorno bipolar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 4 Ago, 2020 a las 9:31 PDT

María Pombo y la angustia provocada por los haters

La influencer María Pombo ha sido una de las más recientes en hablar sin tapujos sobre la salud mental en Charlas de Queridas. Una entrevista en la que desveló que desde hacía tiempo estaba acudiendo a la consulta de un psiquiatra para lidiar con los problemas de ansiedad que sufre, muchos de ellos causados por los haters y sus ataques en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 27 Sep, 2020 a las 11:58 PDT

J Balvin y la importancia de tratar la ansiedad

A pesar de encontrarse en lo más alto de su carrera profesional, J Balvin reveló que no podía evitar sentir ansiedad. Lo hizo a través de sus redes sociales con el fin de concienciar a todos sus seguidores sobre la importancia de cuidar la salud mental y animando a asistir a un especialista como se acude a cualquier otro tipo de médico. Una labor de concienciación que ayudó, entre otras muchas personas, a Camila Cabello, quien admitió haber encontrado en el creador de Colores una fuente de inspiración para sus propios problemas de ansiedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 9 Sep, 2019 a las 8:08 PDT

Demi Lovato, todo un ejemplo de superación

Demi Lovato es otro de los rostros más populares cuando hablamos de famosos que se han atrevido a hablar sobre sus propias experiencias sobre la salud mental. De hecho, en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio la ex chica Disney dio un discurso de lo más impactante en el que decía: "He lidiado con la depresión y las ideas suicidas desde que tenía siete años, y eso es algo de lo que he hablado mucho. He hablado de ello durante años. Por eso, hoy no me lo tomo a la ligera." Y es que, los desórdenes alimenticios fueron los principales culpables de que abandonara su carrera en Disney.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 24 Sep, 2020 a las 10:00 PDT

Una vida en la que Demi ha tenido que aprender a lidiar con la depresión y los problemas de autoestima pero que, tal y como ella afirma ha conseguido superar: "Puede ser muy, muy oscuro, pero debemos recordar que no podemos buscar soluciones permanentes para problemas temporales, porque la vida fluye y refluye. Y al igual que la felicidad puede ser fugaz, la tristeza también. Así que tenemos que aferrarnos a esa esperanza, y tenemos que seguir luchando y esforzándonos."

Lady Gaga, fuente de inspiración

No hay mayor ejemplo de la labor de difusión de Lady Gaga a favor de la salud mental que su último videoclip, el del tema 911 de su álbum Chromatica. Una canción en la que habla sobre cómo ella misma es su peor enemigo: "Alude a mi experiencia con la salud mental y la forma en que la realidad y los sueños pueden interconectarse para darle forma a héroes dentro y alrededor de nosotros". La diva del pop ha vivido experiencias personales muy dolorosas, entre las que se encuentra una violación, razón por la que sufre estrés postraumático y se trata con medicación específica. Más allá de contarlo abiertamente, Lady Gaga lanzó un libro basado en historias motivadoras para ayudar a empoderarse a todo aquel que lo necesite.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 22 Sep, 2020 a las 9:02 PDT

Justin Bieber, cuando la fama juvenil pasa factura

Al igual que a otros muchos niños prodigio, la fama temprana le pasó factura a Justin Bieber y, aunque ahora está recuperado y feliz junto a Hailey Baldwin, ha sufrido un pasado marcado por la depresión, la ansiedad y los problemas de autoestima entremezclados con una vida de lujo. Un cóctel que, como ya sabemos, desembocó en problemas de adicciones de las que a día de hoy se encuentra recuperado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 5 Oct, 2020 a las 6:14 PDT

Billie Eilish, la conciencia de los más jóvenes

Probablemente, Billie Eilish sea uno de los rostros más jóvenes e influyentes en la concienciación por el cuidado de la salud mental. En múltiples ocasiones ha hablado de sus propios problemas con la ansiedad, la depresión e, incluso, sobre el suicidio, sobre la cual dejó muy claro lo importante que es no avergonzarse y pedir ayuda. Además, también ha ayudado a visibilizar el síndrome a Tourette a través de su propio testimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 27 Ene, 2020 a las 12:06 PST

Sam Smith, sin tapujos sobre el body positive

Sam Smith no dudó en hablar sin tapujos sobre su cuerpo y el movimiento body positive a través de una sesión de fotos en la que destacaba la importancia de quererse a uno mismo. Todo un ejemplo de fortaleza de autoestima, conseguida gracias a la idea de que los cánones de belleza no deben marcar nuestra felicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sam Smith (@samsmith) el 19 Sep, 2020 a las 6:36 PDT

Katy Perry, de la depresión a Smile

La cantante Katy Perry también ha vivido una depresión en sus propias carnes. Una situación de la que ha sabido salir fortalecida y que ha plasmado en Smile, su último disco en el que el enfoque está puesto en la salud mental, en la verdadera felicidad y en el camino que hay para llegar ahí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 27 Ago, 2020 a las 9:01 PDT

Pablo Alborán: "Fui al psicólogo, creo que es algo que todo el mundo debería probar"

Al contrario de lo que mucha gente piensa, una vida de fama y éxito no es sinónimo de una vida libre de problemas. Los famosos también son humanos y, como tales, tienen sus propias preocupaciones, problemas e inquietudes, en muchas ocasiones fruto de la presión a la que viven sometidos. Esto fue justamente lo que le ocurrió a Pablo Alborán, razón por la que decidió ponerse en manos de un profesional de la salud mental. El resultado fue tan satisfactorio que se lo recomendó a todos sus seguidores: "Se lo recomiendo a todo el mundo, no hay que tener problema en hablar de eso; pero sí que creo que es importante tener cuiado y no ponerle nombra tan fácilmente a las cosas. Es importante dar la voz pero también es importante ir donde hay que es al psicólogo o al médico".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 15 Sep, 2020 a las 10:55 PDT

Halsey, la artista que ha convertido sus debilidades en fortalezas

Halsey confesó que intentó suicidarse cuando tenía 17 años. Un testimonio desgarrador consecuencia de alguien que había vivido el bullying en primera persona por ser abiertamente bisexual. Finalmente, los médicos le diagnosticaron trastorno bipolar y ella ha encontrado en su música su mejor terapia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 18 Sep, 2020 a las 2:44 PDT

Aaron Carter y el trastorno de personalidad

Aaron Carter ha crecido rodeado de fama y triunfo, pero a nivel personal no todo ha sido un camino de rosas. Fue en un programa de televisión llamado The Doctors donde desveló todas las enfermedades mentales que sufre: "El diagnóstico oficial es que sufro de múltiples trastornos de personalidad: esquizofrenia, ansiedad aguda, soy maníaco depresivo, enfermedad que también se conoce como bipolaridad", aseguraba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de aaroncarter (@aaroncarter) el 7 Oct, 2020 a las 3:53 PDT

Bebe Rexha: "Soy bipolar y ya no me siento avergonzada"

La cantante Bebe Rexha se armó de valor y liberó sus sentimientos al mundo entero, aliviada al poder entender finalmente qué le ocurría cuando le diagnosticaron trastorno bipolar: "Durante mucho tiempo no entendía por qué me sentía tan enferma. Por qué sentía bajones que me hacían no querer salir de mi casa o estar alrededor de la gente y por qué subidones que me impedían dormir, que me impedían parar de trabajar o crear música. Ahora sé por qué".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bebe Rexha (@beberexha) el 7 Oct, 2020 a las 9:27 PDT

Por eso, en el Día Mundial de la Salud Mental desde LOS40 nos unimos a la causa de todos estos artistas, recalcando la necesidad de dar visibilidad a este tipo de problemas y, sobre todo, a la importancia de no atravesar estas dificultades en soledad.