Horario y dónde ver en directo la Super Bowl de 2021 desde España

Llegó el día. Estados Unidos se olvidará hoy —o al menos una gran parte de su población lo hará— de sus problemas durante unas horas para vivir uno de sus acontecimientos deportivos más esperados del año: la Super Bowl.

Este año, el gran partido final de la National Football League (NFL) enfrentará al Tampa Bay Buccaneers y al Kansas City Chiefs, dos equipos que se verán las caras a partir de las 18:30 horas (hora local) del domingo 7 de febrero en el Raymond Stadium de Tampa, cuando en España serán ya las 00:30 de la madrugada del lunes 8 de febrero.

Además, tanto los asistentes como quienes vean la emisión en directo del evento en un canal en el que les permitan ver lo que ocurrirá en el descanso en el suelo del Raymond Stadium, podrán disfrutar también del ya tradicional espectáculo musical del tiempo medio de la Super Bowl que este año correrá a cargo del artista canadiense The Weeknd.

Este 2021, aunque con solo un 30% del público habitual, el tiempo medio el show está asegurado, pues tal y como ha indicado el propio equipo de Abel Teysfae (el nombre real del cantante de The Weeknd), el artista pretende cumplir su sueño y dar un espectáculo por todo lo alto. De hecho, no conforme con el presupuesto que la organización del evento le había adjudicado para su actuación, Tesfaye ha invertido de su propio bolsillo siete millones de dólares para garantizar que lo que suceda en el césped pase a la historia.

Pero, ¿dónde se podrá seguir la Super Bowl 2021 desde España?

Quienes estén dispuestos a trasnochar un poco y quieran ver el partido entre el Tampa Bay Buccaneers y el Kansas City Chiefs o la actuación de The Weeknd, podrán hacerlo desde nuestro país a través de Movistar +, concretamente en el canal #Vamos localizado en su dial 8.

Por su parte, en Latinoamérica el partido final de la NFL podrá seguirse en las cadenas Televisa, TV Azteca, FOX Sports y ESPN.

El show de The Weeknd

Poco se sabe sobre el show de The Weeknd en la Super Bowl. El medio tiempo más famoso del mundo se guarda muy bien los detalles de sus shows y con The Weeknd no ha sido una excepción. Aunque hemos visto algunos vídeos promocionales, la actuación del canadiense es una incógnita. Lo que sí sabemos es que será espectacular, muy cinematográfica, y que el propio artista ha cuidado de que así sea. The Weeknd ha sido, junto con Dua Lipa, una de las grandes estrellas internacionales que han dominado la música en 2020 y parte de 2021. Con su álbum After Hours, y ahora con el lanzamiento de The Highlights, ha puesto al mundo a sus pies y seguro que este show avala su éxito.

Las otras actuaciones de la Super Bowl

Aunque The Weeknd protagonizará la actuación principal del medio tiempo de la Super Bowl, son muchos más los artistas que estarán presentes en el gran espectáculo deportivo de USA: 50 Cent, Green Day, Miley Cyrus o Diplo dejarán su huella en esta edición y también habrá una afterparty movidita en la que se espera la aparición de Christina Aguilera, Alicia Keys o H.E.R.

Rosalía no estará en la Super Bowl

Si has buscado este horario porque has escuchado los rumores sobre que Rosalía actuará en el descanso de la Super Bowl junto a The Weeknd, tenemos malas noticias para ti. Los rumores se quedaron en eso, rumores y la actuación de la catalana en el evento deportivo del año en Estados Unidos jamás se confirmó. De hecho, tal y como confirmó el propio The Weeknd en una entrevista para la NFL, "no habrá invitados especiales" en el show que ha preparado para el medio tiempo.