¿Cuánto han aumentado las ventas de The Weeknd después de la Super Bowl?

The Weeknd y su espectáculo sumamente visual en la Super Bowl 2021 le han catapultado como artista añadiendo en su currículum uno de los mayores y más deseados hitos que los cantantes pueden incluir en su lista de logros. Un triunfo mayor si cabe de lo que el año 2020 había conseguido en sí mismo a ritmo, por supuesto, de su ya casi himno Blinding Lights.

Más allá de ser un evento de interés internacional, actuar en la Super Bowl no repercute ninguna ganancia económica para los artistas que hacen del show de medio tiempo su espectáculo. Sin embargo, esto no supone ningún problema cuando año tras año se miran las estadísticas en ventas y escuchas de aquellos que cumplen su peculiar sueño americano. No sabemos qué hubiera ocurrido si Rosalía le hubiera acompañado (un rumor que se extendió como la pólvora) pero, hay que reconocer que tan solo dos días más tarde de que la Super Bowl 2021 fuera celebrada, The Weeknd no puede quejarse de las cifras de sus ventas.

En total, las ventas de música de The Weeknd han aumentado, nada más y nada menos que, ¡un 385% en Estados Unidos! Unas cifras que se recogen apenas 48 horas después de su concierto y a pesar de no haberse consagrado como uno de los espectáculos favoritos de los últimos años, aunque bien es cierto que en un año marcado por la pandemia el show de medio tiempo era todo un reto.

Buceando entre las cifras del análisis de MCR Data, el 7 de febrero The Weeknd vendió 32.500 canciones, es decir, un 454% más de las 6.000 que registró el 6 de febrero; y, en lo que respecta a álbumes, 4.000, lo que equivale a un 138% más. Eso sí, cabe destacar que si hay una canción que se ha llevado la palma en cuanto a ventas, reproducciones y escuchas, esa ha sido Blinding Lights, que ha ocupado el 32% de sus ventas totales de dicho día.

Siguiendo al tema que ha marcado el año de The Weeknd, de la que compartió remix con Rosalía y con la que puso el broche final a su participación en la Super Bowl, el resto de canciones que han visto aumentadas sus ventas han sido por orden: Save Your Tears, Can’t Feel My Face, Earned It, Starboy, I Feel It Coming y The Hills.

Eso sí, en lo que respecta a discos, su recién lanzado The Highlights ha aumentado sus ventas un 120%, algo que era de esperar teniendo en cuenta que se trata de una recopilación de los grandes éxitos de The Weeknd en el que se encuentran todos los temas que interpretó en la final de NFL.

Artistas que han aumentado sus ventas después de la Super Bowl

Sin echar la vista mucho tiempo atrás, el pasado 2020 Jennifer López y Shakira aumentaron sus ventas en un 900% a la semana de la Super Bowl más latina (y una de las más rentables) de la historia. Y no solo ellas, Bad Bunny y J Balvin, que las acompañaron en su concierto, aumentaron sus reproducciones en streaming en un 24% y 16%, respectivamente. algo que también ocurrió en un 31% con Demi Lovato, encargada de entonar el himno.