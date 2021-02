El nuevo single de Dani Martín será el homenaje a su hermana: Cómo me gustaría contarte

Dani Martín ha celebrado con todos sus seguidores en las redes sociales una gran noticia para Lo que me de la gana. Su más reciente álbum de estudio se ha convertido en disco de platino lo que acredita que suma ya el equivalente a 40.000 unidades vendidas entre copias físicas y reproducciones digitales.

Han pasado apenas dos meses desde que LQMDLG se convirtió en disco de oro y por fin el que fuera líder de El Canto del Loco ha visto a su nuevo disco como solista convertirse en platino. Pero el madrileño no va a para para seguir promocionando su álbum.

Es por ello que ha confirmado que su próximo single será el homenaje a su hermana que incluyó en el citado disco: "Somos disco de platino, amigos, con LQMDLG. Cuando me pongo contento y feliz al lograr algo tan bonito, pasa por mi cabeza agradeceros semejante cariño por vuestra parte, en tan solo 3 meses. Y también pasa que me encantaría romper guitarras y vajillas súper caras, por supuesto, todo ajeno a mi propiedad. Gracias por tanto, en mi puta vida me imaginé esto, yo voy a seguir, os venís conmigo? Esto acaba de empezar, pedazo de cabrones!!!! Próximo single y videoclip... CÓMO ME GUSTARÍA CONTARTE. Que queden tantas cosas que decir... 📸:".

Dani Martín no ha especificado cuándo se lanzará ese videoclip ni si el mismo ha sido rodado ya. Pero de lo que no cabe duda es que será una propuesta audiovisual de lo más emotiva para él como lo fue en su día Mi lamento, el tema que le dedicó en Pequeño.

Cómo me gustaría contarte, el homenaje de Dani Martín a su hermana Miriam Martín

Hace ya un año en LOS40 te contamos que Dani Martín había subido a su cuenta de Instagram un fragmento de la canción Cómo me gustaría contarte que le había dedicado a su hermana Miriam. Su estreno llegó once años después de aquel trágico día en el que falleció recordándola, como cada día, con un precioso tema interpretado con una guitarra acústica.

"Una frase que es "cómo me gustaría contarle esto a mi hermana" paso a "como me gustaría contarte". Entonces agarro una guitarra y busco una melodía que me emocione y a partir de ahí empiezo con 'Cómo me gustaría contarte'. Luego voy buscando otra cosa, voy escribiendo y haciendo que lo que escribo forme parte de mi emoción y de lo que siento" explicó Dani Martín a sus seguidores durante un encuentro online sobre el origen de este homenaje.

Un año después, Dani Martín ha confirmado que se convertirá en single. No es la primera vez que Miriam está presente en la música de Dani. Pequeño, su debut en solitario el 26 de octubre de 2010, estaba repleto de una sensibilidad que invadía la intimidad del artista trasladando a su música la trágica pérdida de su hermana y mostrándose tal y como era. Tanto en Mi lamento ("Sólo queda mi lamento y decir te quiero de verdad; sólo queda que aún te siento y que siempre te voy a recordar. Me muero si no estás, y ya no estás; te pierdo y te me vas, te fuiste ya") como en El cielo de los perros ("Siempre pienso aunque estés lejos / Y te juro que te puedo notar / Cerca quedarán tus gestos / y tu carita de princesa, mi hermana") hablaba abiertamente de esta pérdida.