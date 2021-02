El mensaje de Cardi B para los que se ríen de ella sin maquillaje: “Intentan bajar tu autoestima y confianza”

Cardi B ha demostrado a lo largo de los últimos años que la naturalidad es lo suyo. A la rapera no le importan los rumores, ni las malas lenguas, ni siquiera los últimos ataques hacia su apariencia física. Y como prueba de ello está su último vídeo que ha publicado en TikTok. Además de mandar un 'recadito' a los que se ríen de ella cuando no lleva maquillaje, es un mensaje de empoderamiento y naturalidad para millones de mujeres.

Grabándose a sí misma recién levantada, la cantante aprovecha para reivindicar su belleza natural (y de paso la de todas las mujeres sin necesidad del maquillaje): "Sacan capturas de videos míos sin maquillaje o cuando estoy en movimiento y dicen "oh mira, qué rara está Cardi B sin maquillaje". Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, con mis granos, con mis imperfecciones en los labios... Me desperté hace media hora y ni siquiera me he peinado".

Naturalmente con una capa de maquillaje cualquier mujer puede tener otro aspecto pero Cardi B tiene claro que lo que es y quién es no depende de su look: "Me siento bien. Cada vez que una de esas zorr*s ven a otra joven mujer sintiéndose bien intentan bajar su autoestima y su confianza. Eso ya no funciona conmigo. Me siento comoda conmigo misma y soy feliz con mi piel y con lo bien que van mis discos".

El mensaje para todxs aquellxs que critican la belleza natural de cada persona ocupa los últimos segundos del vídeo de la rapera: "Solo porque tienen odio en su corazón no van a poder hundirme. No vais a poder. Seguiré siendo Top. Con esta cara natural con o sin maquillaje me va muy bien".

Cardi B se está convirtiendo en un auténtico fenómeno en las redes sociales gracias a vídeos como este o a bailes como el que protagonizó hace unas horas sobre la música de Nathy Peluso. Un viral que, como no podía ser de otra forma, también le ha generado detractores entre quienes la acusan de hacer música para TikTok.