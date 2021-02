Dua Lipa consigue el número 1 que se le resistía

Dua Lipa puede presumir de haber conquistado las listas de ventas de todo el mundo tras el lanzamiento de Future Nostalgia. Uno de los discos más populares y más vendidos del 2020 consiguió llegar a lo más alto en infinidad de países excepto en uno. Pero casi un año después de su lanzamiento, ese pequeño foco de resistencia ha dejado de resistirse al espíritu de la música disco de su elepé.

En su 47ª semana de vida en la lista de los más vendidos en España, la cantante londinense y su más reciente trabajo discográfico han conseguido llegar a lo más alto de la lista Promusicae. Impulsada por el reciente relanzamiento del álbum con nuevas canciones en su edición Moonlight, la solista ha conseguido lo que Future Nostalgia o Club Future Nostalgia no lograron.

Un número 1 más que merecido para una de las intérpretes cuya música más ha sonado durante este 2020 en todo el planeta. Un proyecto que parece no tener fin ya que a las canciones originales se añadieron después los remixes y colaboraciones que han dado lugar a las siguientes ediciones.

En una de ellas ha podido cumplir varios de sus sueños como fueron trabajar junto a Madonna o a Gwen Stefani. Sobre la intérprete que triunfó en No Doubt, y después en solitario, ha querido referirse Dua Lipa durante una entrevista para Apple Music en el show de Zane Lowe.

La británica ha reconocido que siempre quiso colaborar con la estadounidense y poder hacerlo en el remix al que dió forma Mark Ronson de su hit Physical fue todo un lujo. "Honestamente no me lo podía creer, no me lo podía creer. Todo ocurrió de forma muy curiosa, porque nos pusimos en contacto con ella y su equipo para hacernos con el sample de Hollaback girl. Entonces pensé que no perdería nada por preguntarle si quería hacer algo con la canción. Y le encantó el remix de Mark Ronson para Physical, y nos dijo: "Me encantaría participar". A mí me pareció surrealista, pero fue tan emocionante y divertido" ha confesado Dua Lipa.

Con 25 años, pocas barreras le quedan por derribar a esta ex modelo y ahora estrella musical de renombre. De hecho fue elegida en el top de las 100 celebrities del futuro que son verdaderas promesas para la revista Time. "Dua Lipa es una estrella brillante, abriendo un camino deslumbrante a través del cosmos pop. Hace poco menos de cuatro años, lanzó el primero de sus dos álbumes. Hoy está bailando de la mano del Zeitgeist, habiendo cavado con precisión de láser su lugar en el paisaje cultural" decía sobre ella Kylie Minogue.

Con Future Nostalgia Moonlight Edition ha recopilado otras grandes colaboraciones como Levitating junto a Dababy, Fever junto a Angèle y Un día (One day) junto a J Balvin, Bad Bunny y Tainy. Se trata de la tercera edición del álbum que saca Dua Lipa de Future Nostalgia. Cabe recordar que el pasado agosto, la cantante lanzó Club Future Nostalgia junto a la DJ The Blessed Madonna donde remezclaba todas las canciones con el objetivo de conseguir un sonido diferente.

Desde el 12 de febrero esta nueva aventura musical basada en las caras B, como ella misma reconoció, que ha presentado con We're good recoge el testigo de su álbum principal alargando el reinado que la cantante británica ha mantenido durante los últimos meses. ¡Enhorabuena!