La ‘venganza’ de Taylor Swift contra quienes la demandaron por Evermore

Taylor Swift se ha tomado su tiempo para responder a la reciente demanda que el parque de atracciones Evermore de Utah presentó contra ella. Y la respuesta ha sido una 'venganza' en toda regla que ha hecho que los dueños del citado parque se lleven una buena sorpresa.

A comienzos del mes de febrero conocíamos la intención de los dueños del sitio de entretenimiento de ser indemnizados por la artista al haber utilizado el nombre de Evermore como título de su más reciente disco de estudio. Los demandantes señalaban que se había infringido la "marca comercial. Ha hecho que los clientes estén confusos y ha afectado negativamente en su búsqueda en Google. Además de afectar a los diseños de merchandising del parque y la portada de los álbumes con los temas originales".

Pero parece ser que los dueños del parque de atracciones no debieron de tener confusión a la hora de hacer sonar las canciones de Taylor Swift por el sistema de megafonía. Algo que ha llegado al equipo de abogados de la cantante que ha contrademandado a Evermore Park de Utah por utilización de las canciones de Swift sin licencia ni consentimiento.

La práctica parece que se viene repitiendo desde al año 2019 cuando el equipo que gestiona los derechos de las canciones de Taylor ya advirtió al parque que debía cesar de usar canciones como Bad Blood, Love story o You belong with me. Reclamaban entonces una cuantía cercana a los 2000 dólares por trimestre. Una petición que no fue atendida.

Ahora el parque de atracciones Evermore tendrá que responder judicialmente ante el uso de la música de Taylor Swift sin su consentimiento. Y en otro tribunal se dirimirá si ha habido infracción de marca comercial por el uso del nombre para el disco.

Los abogados de Taylor Swift ya expusieron en un escrito al juez que "es inconcebible que exista alguna posibilidad de confusión entre el parque temático de su cliente y los productos relacionados y la música de la Sra. Swift y sus productos relacionados".