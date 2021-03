Britney Spears, la reina de Instagram con su parodia de Toxic en la ducha con Sam Asghari

Britney Spears está siendo protagonista en los últimos años de una intensa batalla judicial por recuperar el control de sus plenos derechos. A todo ello hay que sumar el polémico documental Framing Britney Spears que destapó todo lo que tuvo que sufrir en su carrera. Pero después de todo ello, la artista estadounidense ha demostrado que no ha perdido el sentido del humor.

La princesa del pop se ha convertido en la reina de Instagram gracias a dos vídeos que ha publicado en su perfil oficial en esa red social. Una parodia de Toxic en la que cuenta con la inestimable colaboración de su actual pareja Sam Asghari.

Ambos aparecen vestidos únicamente con un albornoz de ducha, hacen karaoke con parte de la letra del hit de Britney y llegado el momento se restriegan contra el cristal de la mampara haciendo el clásico sonido de violín de la canción.

Una espectacular manera de celebrar el cumpleaños de su media naranja que la ha acompañado en alguno de los momentos más difíciles de los últimos años: "Happy birthday to the man that always makes me laugh 😂🎉🎈!!!!! Who did it better ???? @samasghari ("Feliz cumpleaños al hombre que siempre me hace reir!!! ¿Quién lo hizo mejor? @samashari") escribió la cantante.

En apenas 6 horas desde su publicación ya se ha convertido en tendencia para millones de usuarios en las redes sociales y el vídeo ha sido visto por más de un millón de personas. En los comentarios, muchas risas y piropos hacia el buen sentido del humor de Britney Spears que ha dejado de ser la aspirante al trono para convertirse en la reina absoluta de las redes.

Para Will.I.Am y millones de sus seguidores, la ganadora está clara... ¿verdad?