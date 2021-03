Kaley Kuoco se ofrece para la reunión en el futuro de The Big Bang Theory

Kaley Cuoco fue durante más de una década una de las caras más reconocidas en el mundo de la interpretación gracias a su papel de Penny en The Big Bang Theory. Dos años después de que la sitcom llegara a su fin, la intérprete se ha mostrado totalmente dispuesta a participar en la reunión a futuro de todos los actores de la serie.

"Estoy preparada para ello en cualquier momento" ha confesado la actriz estadounidense durante una entrevista para Metro UK. Para la intérprete lo idóneo si sucede en el futuro algo similar es que se hiciera un especial televisivo al estilo de Friends.

"Estoy contando los días para el estreno de la reunión de Friends. Y por supuesto que yo haría una reunión de Big Bang Theory. Totalmente, que cuenten conmigo. Y espero que todos en el reparto estén tan ilusionados como yo" ha explicado Kaley Cuoco.

Teniendo en cuenta que han pasado más de 15 años desde la emisión del último episodio de la popular serie de la NBC, todo apunta a que Cuoco tendrá que esperar un poco más. La actriz siempre está dispuesta a hablar del papel que catapultó su carrera y al que está tan agradecida.

Hace apenas unas semanas supimos gracias a otra entrevista cómo se fraguó el final de The Big Bang Theory: "Chuck Lorre nos convocó para una reunión en la que esperábamos que se anunciara que habría una temporada más. Pero no fue así. Jim dijo 'No creo que pueda continuar'. Y yo me quedé tan en shock que le dije: '¿Continuar con qué?'. Como que ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Miré a Chuck: 'Pense que íbamos a ...'. Chuck dijo entonces que somos todos para uno y uno para todos. Y no vamos a hacer esto sin el equipo entero. Era un acuerdo al que habíamos llegado. Empezamos todos juntos y nos iríamos todos juntos".

Dos años después del cierre de la serie, sabemos que por parte de Kaley Cuoco no habrá problemas en hacer una reunión especial de regreso.