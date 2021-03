¿‘Los Bridgerton’ está grabando ya su Temporada 2? Colin hace saltar las alarmas

Los Bridgerton, la serie de Netflix dirigida por Shonda Rhimes que adapta los libros de Julia Quinn, fue un éxito total en su lanzamiento. Y para que esa emoción no decaiga, el elenco y la plataforma va soltando pequeños detalles que entusiasman a sus fieles fans. Uno de ellos fue la fecha de entrega de nuevos episodios de la segunda temporada, fue Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), el que dejó caer en una entrevista para Entertainment Weekly que “todos volveremos para que haya más romance, con suerte, en la próxima Navidad”.

Eso quiere decir que este mismo 2021 nos engancharemos de nuevo a la serie de la élite británica, con una nueva trama en relación a este personaje mencionado, en la que buscará esposa. Una nueva chica en la ciudad que es ni más ni menos que Simone Ashley, una cara que conocemos de Sex Education, será el romance del hermano mayor de la familia.

Tantas son las ganas de seguir con la historia que una nueva fotografía de Luke Newton (Colin Bridgerton) en su cuenta oficial de Instagram ha hecho saltar las alarmas. El pie de foto dice: “Los chicos están de vuelta en la ciudad”. Sin embargo, el vídeo de él y Anthony montados a caballo se corresponde a la temporada uno, como él mismo aclara con sus hashtags, #throwback y #season1.

Esto parece apuntar que están de nuevo en los sets para grabar delicioso material, pero que aún el fandom no tiene la suerte de verlo con sus propios ojos. Una de las usuarias comentaba en la publicación “estoy preparada para más bailes”, y este es el ‘mood’ al que nos sumamos nosotros.

Más información sobre la Temporada 2

Según cuenta Deadline en una exclusiva, esta segunda temporada narrará la historia de Anthony (interpretado por Jonathan Bailey), el hermano mayor de la familia principal, por conseguir un matrimonio con la mujer ideal. Kate, interpretada por Simone Ashley, le llamará la atención y el resto tendremos que descubrirlo más adelante. Esta temporada se basa en el segundo libro The Viscount Who Loved Me, una trama que no decepcionará a nadie.

“Tenemos un montón de nuevos personajes que vamos a ir introduciendo. Anthony va a tener un nuevo interés amoroso en la próxima temporada y creo que va a ser tan conmovedor y bonito como los espectadores de la primera temporada esperan de nosotros”, contaba el creador y showrunner Chris Van Dusen en una entrevista el mes pasado a Today with Hoda & Jenna.

¿Quién más faltará por desvelar?