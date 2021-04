Isaac (La isla de las tentaciones) demanda al padre de Marina y explica por qué no ha ido a 'Supervivientes'

La isla de las tentaciones sigue dando que hablar semanas después de su final o, más bien, sus protagonistas de la tercera edición. Después de que Isaac y Lucía dejasen sin palabras al reconocer que su amistad había ido a más, algo que ya no esconden y que han sentenciado con un sonado beso, ahora el conocido como Lobo ha querido aclarar en qué punto se encuentra su relación con Marina, entre otras dudas que giraban en torno a su persona como su sonado y fallido fichaje por Supervivientes 2021.

Isaac ha explicado que, a día de hoy, su relación con Marina es nula y lo ha hecho en un directo de Instagram con Vier Márquez @viermarquez. Allí ha respondido a muchas preguntas y ha desvelado que al final con quien peor ha terminado ha sido con José Luis, el padre de Marina, a quien ha tachado de querer salir en televisión a su costa.

"No solo se metió conmigo, que te digo que me da igual. Se metió con mi hermana, con mi padre, con mi madre, les insultó, les degradó. En Sálvame provocando a mi hermana desde el primer minuto", explicó el extentador sobre el padre de la sevillana, quien subió un vídeo a sus redes sociales en el que se dirigía a la familia del tentador, sobre el cual ya ha pedido perdón. “Prefiero no responderle, porque no quiero que tenga contenido y va a ir todo en manos legales, ya está en proceso", añadió. "¿Has interpuesto una demanda?", le preguntó el influencer. "Sí, ya le llegará", respondió Isaac anunciando que su conflicto con el que durante un tiempo fuera su suegro ya está en manos de la justicia.

"Yo tengo audios de Marina enviándole audios a mi padre pidiendo perdón en nombre de él, diciendo que no tienen relación, diciendo que está ido", añadió Lobo, quien aseguró también que la relación entre la exconcursante y su padre es nula.

Isaac desvela por qué no contaron con él en 'Supervivientes'

"Yo tenía el contrato cerrado y las pruebas médicas pasadas. Lo único que me faltaba era la sesión de fotos oficial", comenzó a explicar el exconcursante de La isla de las tentaciones sobre su tan sonada participación en la actual y recién estrenada temporada de Supervivientes de la que forma parte Lola. "Tomaron la decisión de no llevarme por el tema de la Covid, de que se me ve sin mascarilla. A ver, sinceramente yo no he hecho nada que no haga nadie porque yo cuando estoy en la mesa con mis amigos es cuando me quito la mascarilla porque tengo un trato cercano con ellos", explicó Isaac excusándose por su comportamiento después de que su actitud haya sido una de las más criticadas.

Ha contado que cuando se enteró de la noticia él se encontraba en Cádiz (se deduce que con Lucía) y precisamente sobre la tan comentada actitud de él y de otros participantes de La isla de las tentaciones en cuanto a la gran movilidad entre provincias que se les ha visto, a pesar de las restricciones sanitarias, también ha querido hablar. “Yo tengo un justificante laboral que dice que puedo trabajar y viajar a donde sea si es por trabajo", dijo Lobo con la intención de zanjar esta polémica.