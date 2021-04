Radiografía de la vida de Nicky Jam: música, drogas y hasta un ingreso en la cárcel

Nicky Jam ha escrito su nombre en mayúsculas en el mundo de la música urbana internacional. Un hueco que se ha labrado después de toda una vida dedicada a la canción y que vio cómo su carrera despegaba hasta lo más alto internacionalmente en 2015 a ritmo de El Perdón, el tema que le consagró en países europeos como España, Alemania, Francia, Portugal o Suiza y por la que ganó el premio a mejor interpretación urbana en los Grammy Latinos.

Sin embargo y aunque ahora esté rodeado de éxito, incluso más allá del reguetón tras haber montado su propio negocio hostelero que destaca por increíbles pasteles y tortitas, la vida de Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam no ha sido, ni mucho menos, un camino de rosas. En la cara B del triunfo, la carrera de este norteamericano (sí, nació en Boston aunque mucha gente lo desconozca) está marcada por la delincuencia, las drogas y un pasado difícil que ha conseguido superar.

¿Qué son Daddy Yankee y Nicky Jam?

Desde muy pequeño Nicky Jam estuvo ligado al mundo de la música. Fue a los 14 años cuando fichó por un sello discográfico independiente de Puerto Rico después de que lo descubrieran cantando por casualidad. Poco después conoció a Daddy Yankee, se hicieron amigos y arrancaron su proyecto musical común a mediados de los noventa: Los Cangris. Los considerados “padres” del reguetón actual tenían en aquel entonces 19 y 15 años, respectivamente, y crearon temas pioneros del género como Sábanas blancas, Cuerpo de campeona o En la cama.

Sin embargo, no supieron llevar el éxito de la misma forma y Nicky Jam se vio envuelto en problemas de adicciones que acabaron con la separación definitiva del dúo en 2004. Fue entonces cuando la vida les llevó por caminos separados, en el caso de Daddy Yankee hacia su consagración como artista y, en el de Nicky Jam, hacia la probablemente época más oscura de su vida. Pese a todo, ambos continúan siendo amigos y, años después y tras la salida de Jam de prisión, el autor de Gasolina estuvo ahí para ayudar al norteamericano a remontar. Lo hizo en 2012 gracias a una canción llamada El party que me llama, que supuso el relanzamiento de Nicky Jam.

¿Por qué Nicky Jam fue a la cárcel?

El episodio más oscuro de la vida de Nicky Jam se relata con todo lujo de detalles en el documental El ganador, una biografía del cantante narrada con bastante crudeza sobre la que el dijo en su visita a El Hormiguero: “La intención era que la historia tocara a la juventud. Fue muy gráfico para que la gente viera del boquete del que salí. Si lo hacía bonito, los jóvenes no se identificarían. Este año cumplo 10 años limpio de las drogas y el alcohol. Sé que no es normal que la gente hable de esas cosas aquí, pero es mi historia.”

Tras la separación de Los Cangris, las drogas y la delincuencia estuvieron bastante presentes en la vida de Nicky Jam hasta que un día fue detenido por la Policía de Puerto Rico. El motivo fue que le habían encontrado conduciendo un coche robado a gran velocidad bajo los efectos del alcohol, motivo por el que terminó ingresando en prisión. Cuando salió de la cárcel, en 2007, Nicky Jam había decidido cambiar de vida. Dejó las drogas y se mudó Colombia, consiguió desintoxicarse y se centró de nuevo en la música

¿Cuál es el nombre de los padres de Nicky Jam?

Nicky Jam nació el 17 de marzo de 1981 enMassachussetts hijo de un puertorriqueño, José Rivero, y de una dominicana, Ysabel Caminero. Además, tiene cuatro hijos (todos ellos de distintas madres) llamados Joe Martin, Luciana (Lucy), Yarimar y Alyssa, de quien pidió una prueba de paternidad.

Cuando Nicky Jam era pequeño, su madre tuvo problemas de drogadicción, lo que causó la separación de sus padres. Fue entonces cuando el padre de Nicky Jam comenzó a tener problemas con la justicia estadounidense, razón por la que se marchó a Puerto Rico junto a sus dos hijos. De esta forma, el cantante se distanció por completo de su madre: "Creo que tomaba drogas por no haber tenido a mi mamá, con la que me reencontré a los 30 años. Quería estar con ella y muchas de las cosas que hice en la música fueron porque pensé que, si me hacía famoso y ella me veía, me encontraría”, dijo Nicky quien contó en una entrevista cómo se reencontró con ella: "Fui a hacer un show a la República Dominicana y mi guardaespaldas me dijo que había una señora fuera diciendo que era mi madre. En ese momento mi corazón estalló y le dije que esa era mi mamá y que la trajera". Ahora mantienen una relación cercana.

¿Por qué Nicky Jam siempre se viste de negro?

Podría haber muchas razones pero si Nicky Jam viste de negro es para disimular el sobrepeso: “El negro es bueno porque cuando uno sube de peso un poquito, te tapa la gordura y lo disimula un poco. Ya son 37 años, el metabolismo se pone más lento, el entrenamiento mío no es el mejor que digamos, (me la paso) viajando por el mundo entero, entonces hay veces que tenemos que disimular”, confesó el cantante.

El increíble cambio físico de Nicky Jam

Apartado ya de los malos hábitos por completo, Nicky Jam ha compartido con sus seguidores el increíble cambio físico que ha experimentado después de perder, nada más y nada menos que, 28 kilos de peso. “Dejé la hamburguesa, la pizza, todas las cosas grasosas. Dejé de comer tarde por la noche. La verdad es que no fue una dieta muy difícil. Hice una dieta con calma, me tomó un año bajar”, explicó en el año 2016.

¿Tiene novia Nicky Jam?

Si hay una mujer que ha marcado la vida sentimental de Nicky Jam esa ha sido Angélica Cruz, con quien estuvo casado, aunque su matrimonio durase poco más de un año poniéndole fin en agosto de 2018. Después tuvo una relación sentimental con la modelo estadounidense Cydney Moreau que también llegó a su fin y tras la cual no se le ha vuelto a emparejar con nadie. De hecho, él mismo bromea sobre su soltería en las redes sociales.

Las 10 mejores canciones de Nicky Jam

A día de hoy Nicky Jam cuenta con cinco álbumes de estudio en el mercado: Haciendo escante (2001), Vida escante (2004), The Black Carpet (2007), Fénix (2017) e Íntimo (2019). Por lo que, escoger únicamente 10 canciones dentro de una trayectoria de toda una vida dedicada a la música no es tarea fácil. Aún así, estas son las 10 canciones de la discografía de Nicky Jam que en LOS40 hemos considerado imprescindibles: